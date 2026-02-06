Torino, addio Schuurs: ufficiale la separazione dal difensore

Il comunicato che chiude un capitolo

È arrivata l’ufficialità: Perr Schuurs non è più un calciatore del Torino. Il club granata ha comunicato la separazione attraverso una nota formale, anticipata in conferenza stampa da Marco Baroni, che aveva annunciato un messaggio rilevante da parte della società. Si chiude così un capitolo importante, segnato più dalla sofferenza che dal campo.

Un percorso frenato dagli infortuni

La storia di Schuurs in maglia granata si è di fatto interrotta il 21 ottobre 2023, nella gara di Serie A contro l’Inter. Da lì, la rottura del legamento crociato anteriore sinistro e un lungo percorso riabilitativo che non ha mai consentito al difensore olandese di ritrovare una condizione fisica adeguata per il rientro. Un calvario che ha inevitabilmente inciso sulle valutazioni del club.

I numeri e il valore umano

Il comunicato del Torino va oltre le statistiche: 43 presenze e due gol raccontano solo in parte l’esperienza di Schuurs. “La storia di Perr a Torino è molto di più: è la perfetta testimonianza di professionalità, serietà e dedizione alla causa”, si legge nella nota. Parole che certificano il rispetto reciproco e un rapporto rimasto solido nonostante le difficoltà.

Un addio che sa di riconoscenza

Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club hanno salutato il giocatore con un messaggio sentito: “Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi”. Un addio formale, ma non definitivo sul piano umano. Per Schuurs si apre ora una nuova fase, con l’augurio di ritrovare salute e serenità.