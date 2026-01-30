Torino, addio Ngonge: il belga vola all’Espanyol a titolo temporaneo
Il Torino si prepara a salutare uno dei suoi attaccanti. Come riportato da Sky Sport, il giocatore belga Cyril Ngonge è in procinto di lasciare il club granata per trasferirsi in Spagna, all’Espanyol. L’operazione, che verrà ufficializzata nelle prossime ore, è stata resa possibile dal via libera concesso dal Napoli, proprietario del cartellino del calciatore.
L’affare si concretizzerà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Una soluzione che permette al club spagnolo di testare il giocatore fino a fine stagione prima di decidere un eventuale acquisto definitivo, e al Torino di liberare un posto in rosa in attacco.
Una parentesi torinese breve e senza esplosione
L’arrivo di Ngonge a Torino nell’estate del 2025, dopo un anno mezzo in chiaroscuro con la maglia del Napoli, aveva generato aspettative. Tuttavia, il belga non è mai riuscito a lasciare il segno sotto la guida dell’allenatore Marco Baroni, che lo conosce dai tempi dell’Hellas Verona. La cessione, in questo contesto, appare come una scelta logica per tutte le parti coinvolte.
Un’opportunità per Ngonge e un’operazione per il futuro
Per Cyril Ngonge, 25 anni, il trasferimento in Liga rappresenta una nuova, importante opportunità per rilanciare la propria carriera. L’Espanyol di Manolo Gonzalez punta su di lui per aggiungere qualità al proprio reparto offensivo nella seconda parte della stagione.
Per il Torino, invece, l’operazione è un’ottimizzazione della rosa. Liberando un ingaggio, il direttore sportivo Gianluca Petrachi potrà eventualmente valutare nuovi ingressi o concentrarsi sul mercato estivo. Il diritto di riscatto fissato a 15 milioni rappresenta inoltre un potenziale futuro introito significativo per il Napoli, se l’Espanyol dovesse decidere di riscattare il giocatore. Una soluzione win-win, che chiude un capitolo per aprirne potenzialmente un altro.