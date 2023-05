Top e Flop delle squadre di Serie A – In questa stagione ormai giunta nell’esplosione agonistica finale, ogni giornata di pronostici in Serie A è sempre più emozionante e sono 5 i club italiani hanno dominato nelle competizioni europee.

Tra le squadre che hanno dato il meglio ci sono Inter, Milan, Juve, Roma e Fiorentina, mentre i club che non sono riusciti a consolidare la loro posizione internazionale sono stati il Napoli, nonostante ottime premesse e prestazioni brillanti, e la Lazio, che ha floppato totalmente la stagione. In teoria, il triplete italiano Champions – Europa League – Conference è ancora possibile e non del tutto improbabile. Ecco i top e flop delle italiane in Serie A e nei tornei europei.

Fiorentina al top in Conference

La Viola non solo sta disputando un ottimo finale di campionato ma è al top anche in Conference League, come dimostrano le statistiche della competizione che la inquadrano al primo posto per miglior reparto offensivo, tiri totali e capocannonieri, ben due: Cabral e Jovic, rispettivamente a quota 6. Insieme al West Ham, la Fiorentina è la favorita per la vittoria della competizione.

Inter e Milan al top in Champions

Sicuramente in campionato queste due squadre non hanno brillato particolarmente, anzi, hanno vissuto dei veri e propri periodi di flop, pur restando nella zona europea della classifica. Ma è in Champions che Inter e Milan hanno dimostrato tutta la loro forza, arrivando a disputare il loro terzo derby della Madonnina. Mentre l’Inter si è distinto per le vittorie contro Barcellona e Benfica, il Milan ha spazzato via Atletico Madrid, Tottenham e Napoli. A questo punto, appassionati e tifosi attendono con ansia quale sarà la finalista italiana in questa Champions 2023.

Napoli tra top e flop

Se in campionato i Partenopei hanno dominato senza rivali, in Coppa Italia hanno floppato pesantemente e in Champions League sono stati fatti fuori dal Milan, pagando sicuramente l’inesperienza in questa competizione. A parte questi due flop, il Napoli di Spalletti è riuscito anche a superare diversi record in Champions, diventando la squadra italiana a segnare più gol nei gironi: 20 reti, nelle prime cinque gare.

Lazio flop in Europa

Stagione amara per i Biancocelesti che hanno floppato gli obiettivi europei, uscendo prima dall’Europa League e poi dalla Conference, tuttavia, la squadra di Sarri ha disputato un ottimo campionato piazzandosi fra le prime quattro e agguantando la zona Champions.

Juve e Roma al top in Europa League

Roma e Juve non hanno in comune soltanto la semifinale d’Europa League, perché il loro destino in questa stagione è stato denso di sofferenze, i Bianconeri per i punti di penalizzazione e anche per i numero di infortuni, i Giallorossi per i tantissimi infortuni che hanno caratterizzato in negativo il campionato. Tuttavia, in Europa League, entrambe le squadre hanno dato il massimo e nelle due semifinali dalle parti opposte del tabellone, si sente il profumo di finale italiana, o almeno è quello che tifosi e appassionati di calcio sognano.