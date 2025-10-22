Samuele Zarlenga · Pubblicato il 22 Ottobre 2025

Il futuro di Sandro Tonali sarà a tinte bianconere, ma non juventine: il centrocampista ex Brescia ha infatti raggiunto un accordo con il Newcastle per prolungare il contratto fino al 2029, con opzione per un ulteriore anno. Nonostante la notizia sia venuta alla luce solamente nella giornata di oggi, il rinnovo di Tonali non è un fatto dell’ultima ora: le parti si erano già messe al lavoro lontano dai riflettori durante il periodo di squalifica di 10 mesi imposto al giocatore per calcioscommesse.

TONALI RINNOVA CON IL NEWCASTLE ALMENO FINO AL 2029. LA JUVENTUS…

Nonostante il Newcastle con questa mossa abbia blindato Tonali, la Juventus non ha ancora depennato il suo nome dalla lista dei desideri. La dirigenza è al lavoro per trovare la formula giusta, ma la trattativa sarà difficilissima: Tonali si trova perfettamente a suo agio in Inghilterra e il club di St. James’ Park non ha alcuna intenzione di privarsene, soprattutto dopo averlo atteso per dieci mesi e visto tornare ai livelli che lo hanno reso uno dei migliori centrocampisti della Premier League. L’ex Milan, infatti, è ormai un pilastro della squadra di Eddie Howe, sempre presente nell’undici titolare e sostituito soltanto in due occasioni dall’inizio della stagione.

Oltre a “Tonali rinnova con il Newcastle e allontana la Juventus: i dettagli” leggi anche: