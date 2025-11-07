Tonali, operazione nostalgia Serie A: “Non posso dire che…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 7 Novembre 2025 · Aggiornato il 7 Novembre 2025

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle, ha rilasciato un’intervista nella quale ha fatto intendere un ritorno in Serie A: Milan e Juve..

TONALI SERIE A – Tra il bianco e il nero, una possibile intromissione del colore grigio, quasi a indicare le nubi che avvolgono il futuro al Newcastle di Sandro Tonali. In fondo, l’ultima dichiarazione dell’ex mediano del Milan aprirebbe clamorosi scenari per l’avvenire: a breve, a medio, o lungo termine, un ritorno in Serie A appare tutt’altro che da escludere. L’operazione nostalgia del centrocampista della Nazionale italiana ripartirebbe da un virgolettato che lascerebbe spazio a numerose interpretazioni, nonostante il recente rinnovo contrattuale sino al 30 giugno 2028, con opzione di estensione sino al 2029.

“Mi trovo benissimo qui, ma credo che il calcio sia imprevedibile e sia impossibile prevedere un futuro a lungo termine. Sono abituato a pensare a me stesso e non posso dunque affermare con certezza di poter restare qui per altri dieci, quattro o anche cinque anni. Non so quale sarà il mio avvenire; l’abbiamo constatato anche con Isak, che si è trasferito al Liverpool. In Tynaside mi trovo benissimo, ma ci sono promesse che non possono andare oltre”. Chiaro, trasparente e genuino, il pensiero di Tonali, con queste stesse parole che potrebbero aprire nuovi e clamorosi sviluppi per il futuro.

Una dichiarazione che andrebbe di pari passo con le ultime vicissitudini di mercato rivelate da Il Corriere della Sera, secondo il quale Tonali avrebbe confidato agli amici di voler ritornare a stringere un patto col Diavolo, un giorno. Ma non ci sarebbe solamente il Milan sulle tracce del mediano. La Juventus, infatti, si starebbe muovendo per tingere ancora bianconero il futuro del mediano, anche se in Serie A. Del resto, la nostalgia è un sentimento che difficilmente può essere colmato restando fermi ad aspettare. E il numero 8 l’ha già fatto intuire.