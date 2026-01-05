Tonali nel mirino del Chelsea: sfida alla Juventus a giugno

Il mercato estivo prende forma con mesi di anticipo e un nome torna al centro della scena: Sandro Tonali. Non c’è solo la Juventus sulle tracce del centrocampista del Newcastle, perché anche il Chelsea ha acceso i riflettori sul classe 2000 della Nazionale italiana.

L’interesse del Chelsea

Secondo Football Insider, il club londinese sta monitorando con attenzione la situazione di Tonali e valuta un affondo nella finestra estiva. La scelta è chiara: nessuna accelerazione a gennaio, ma un’offerta strutturata a giugno per rinforzare un reparto che oggi poggia sulle certezze di Cole Palmer, Moises Caicedo ed Enzo Fernandez. Il profilo dell’azzurro è considerato ideale per qualità, leadership e conoscenza del gioco europeo.

La posizione del Newcastle

Il Newcastle non ha fretta. Tonali è legato ai Magpies da un contratto valido fino al 2029 e resta una pedina centrale nel progetto tecnico. Per questo, eventuali discorsi partiranno solo davanti a una proposta ritenuta congrua. La valutazione è alta e riflette status, età e prospettive del giocatore.

La Juventus osserva

In Italia, la Juventus continua a seguire con interesse l’evoluzione della vicenda. I bianconeri apprezzano Tonali per duttilità e affidabilità, ma sanno che la concorrenza della Premier League alza inevitabilmente l’asticella economica.

Scenario aperto

La sensazione è che il dossier Tonali entrerà nel vivo solo a stagione conclusa. Fino ad allora, Chelsea, Juventus e Newcastle si muoveranno con cautela. Ecco il punto: l’estate potrebbe riportare Sandro Tonali al centro del mercato europeo.