 Salta al contenuto
Calciomercato News Juventus Calcio News 24 / 7 Premier League Calcio News

Tonali-Juventus, scenario estivo: tra Champions e debito morale…

Manos Staramopoulos
2 min
Sandro Tonali Arsenal Serie A

L’estate di Sandro Tonali si preannuncia rovente. Il centrocampista del Newcastle United, conteso da mezza Premier League e corteggiato dalla Juventus, ha blindato il suo futuro almeno fino a giugno. Ma il dado è tratto: la volontà del giocatore e i contorni economici dell’operazione si chiariranno solo all’ultima giornata.

1
BetLabel

Bonus fino a 100€

Payout 98,7% • Ottime quote

Bonus 100€
Payout 98,7%
Visita il sito Leggi la recensione →
2
ivibet

Bonus fino a 150€

Payout 98,5% • Ampia scelta

Bonus 150€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →
3
22bet

Bonus fino a 120€

Payout 99,7% • Il più alto

Bonus 120€
Payout 99,7%
Visita il sito Leggi la recensione →

Il piano Juve e il fattore Champions

La Juventus ha individuato in Tonali l’obiettivo primario per il centrocampo 2026-27 . L’operazione, però, è subordinata a due variabili: la qualificazione alla Champions League dei bianconeri e, soprattutto, la mancata partecipazione alla stessa competizione da parte del Newcastle. Senza gli introiti europei, le Magpies potrebbero essere costrette a cedere una stella per rispettare il Fair Play Finanziario.

La posizione del giocatore e del club

Chiunque speri in un ritorno in Italia di Tonali deve fare i conti con un ostacolo tutt’altro che tecnico: il debito morale del ragazzo nei confronti del club inglese. Durante i dieci mesi di squalifica per il caso scommesse, Tonali ha ricevuto un sostegno incondizionato dalla società e dalla tifoseria. Un legame che pesa. Il suo agente, Giuseppe Riso, ha gelato gli entusiasmi: Newcastle fa fatica a lasciarlo andare, lui vuole portare il club in Champions. Decideremo in estate”.

Il fronte Premier e la strategia estiva

Sullo sfondo, ArsenalManchester United e Manchester City restano vigili. Ma la posizione del Newcastle è granitica: per loro Tonali non è in vendita, indipendentemente dalla cifra. Una dichiarazione d’intenti che la Juventus dovrà scalfire. Con pazienza, e magari con un biglietto per la prossima Champions.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria