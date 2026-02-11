Tonali-Juventus, scenario estivo: tra Champions e debito morale…

L’estate di Sandro Tonali si preannuncia rovente. Il centrocampista del Newcastle United, conteso da mezza Premier League e corteggiato dalla Juventus, ha blindato il suo futuro almeno fino a giugno. Ma il dado è tratto: la volontà del giocatore e i contorni economici dell’operazione si chiariranno solo all’ultima giornata.

Il piano Juve e il fattore Champions

La Juventus ha individuato in Tonali l’obiettivo primario per il centrocampo 2026-27 . L’operazione, però, è subordinata a due variabili: la qualificazione alla Champions League dei bianconeri e, soprattutto, la mancata partecipazione alla stessa competizione da parte del Newcastle. Senza gli introiti europei, le Magpies potrebbero essere costrette a cedere una stella per rispettare il Fair Play Finanziario.

La posizione del giocatore e del club

Chiunque speri in un ritorno in Italia di Tonali deve fare i conti con un ostacolo tutt’altro che tecnico: il debito morale del ragazzo nei confronti del club inglese. Durante i dieci mesi di squalifica per il caso scommesse, Tonali ha ricevuto un sostegno incondizionato dalla società e dalla tifoseria. Un legame che pesa. Il suo agente, Giuseppe Riso, ha gelato gli entusiasmi: “Newcastle fa fatica a lasciarlo andare, lui vuole portare il club in Champions. Decideremo in estate”.

Il fronte Premier e la strategia estiva

Sullo sfondo, Arsenal, Manchester United e Manchester City restano vigili. Ma la posizione del Newcastle è granitica: per loro Tonali non è in vendita, indipendentemente dalla cifra. Una dichiarazione d’intenti che la Juventus dovrà scalfire. Con pazienza, e magari con un biglietto per la prossima Champions.