Tonali, colpo da novanta: l’Arsenal spinge, mentre la Serie A…

Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan, sarebbe un concreto obiettivo dell’Arsenal: la Serie A sullo sfondo; richiesta da novanta milioni

ARSENAL SERIE A TONALI – È sempre tempo di calciomercato. Anche quando la sessione è ampiamente terminata. Ne è consapevole Sandro Tonali, ma soprattutto il Newcastle. Il club londinese ha dovuto, già a gennaio, respingere le offensive di diversi e prestigiosi club pronti ad ottenere il cartellino dell’ex centrocampista del Milan, il cui rendimento ai Magpies è costante, elevato, in qualsiasi ruolo della mediana. Il numero 8 si esalta da perno a schermo della difesa, così come da mezzala di sostanza e qualità nelle due fasi. L’ex rondinella del Brescia ha spiccato definitivamente il volo, con l’Arsenal pronta a fare follie pur di ingaggiare il classe 2000.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, il valore del cartellino di Tonali sarebbe schizzato a 90 milioni di euro, cifra che Gunners e Chelsea, solo per citarne due, sarebbero pronte a mettere sul piatto del Newcastle per raggiungere il venticinquenne centrocampista lodigiano. Già nel corso della sessione invernale, per sopperire all’infortunio occorso a Mikel Merino, Arteta aveva richiesto uno sforzo per aggiungere un tassello perfetto al puzzle della mediana dell’Arsenal. Il tentativo in extremis è risultano vano, ma la dirigenza avrebbe già posto le basi per un nuovo assalto estivo.

Un’eventuale partecipazione ai Campionati del Mondo con la Nazionale azzurra aumenterebbe sensibilmente le possibilità che le cifre per il colpo Tonali possano ulteriormente incrementare. In questo contesto, la Serie A resterebbe solamente sullo sfondo, con le big europee pronte a darsi battaglia, a suon di milioni, per ottenere le prestazioni di un centrocampista totale.

L’agente del mediano, Giuseppe Riso, non ha escluso un ritorno di Tonali nel nostro campionato, ma non nell’immediato. A quelle cifre, in fondo, il campionato italiano fatica a competere contro corazzate ben più strutturate. Il muro del Newcastle potrebbe crollare già da luglio in poi.