Fikayo Tomori, centrale del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al modo di difendere in rossonero e altre considerazioni

Fikayo Tomori è pronto per riprendere esattamente dove aveva lasciato in quella famosa gara contro la Salernitana, nel corso della quale era risultato il migliore in campo e siglato, tra l’altro, la rete del momentaneo vantaggio rossonero prima di un infortunio muscolare che l’ha costretto ai box per settanta giorni. I nove minuti disputati contro la Lazio sono serviti al centrale inglese per riassaporare la gioia di difendere nel rettangolo verde e proiettarsi verso un finale di stagione da protagonista. Intervenuto ai microfoni del canale tematico del club, il centrale inglese ha rilasciato diverse considerazioni sul mondo di difendere e sulla voglia di vincere altri trofei accanto al Diavolo:

Tomori: “Scudetto 2022 gioia, ma voglio vincere ancora con il Milan”

“Vincere lo Scudetto col Milan nel 2022 è stata una cosa incredibile, indimenticabile. Ma voglio ripetermi in questo club anche in futuro conquistando più titoli, perché è una sensazione unica. Nonostante la presenza di parecchi calciatori offensivi, la squadra riusciva a subire pochissimi gol, meno di uno a partita e sistemarsi al meglio come reparto. È proprio questa la differenza insita nel mio modo di giocare in questa squadra: ho imparato a difendere di reparto, senza pensare di dover fare tutto da solo. In Inghilterra utilizzavo molto più l’istinto, mentre qui devo capire il modo in cui sono posizionato rispetto ai compagni di squadra”.

“Ma questo discorso riguarda anche la fase di possesso e l’occupazione degli spazi. Ad esempio, devo intendermi con Theo quando parte palla al piede e converge verso il centro, occupando una determinata zona, mentre devo spostarmi nel momento in cui si sovrappone a Leao. Bisogna sempre attaccare e difendere da squadra e voglio migliorare ed apprendere sempre di più”, ha concluso Tomori.

