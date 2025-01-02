Tomori-Juve non s’ha da fare: L’inglese ora vuole rimanere al Milan

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 2 Gennaio 2025

Fikayo Tomori vuole rimanere al Milan. L’addio del classe ’97 era quasi certo e su di lui era forte la Juventus, che necessita di un centrale vista la lunga assenza forzata di Bremer. La trattativa era in stato avanzato e solamente da concludere al termine della Supercoppa Italiana che si giocherà in questi giorni, tuttavia sembra essere saltata, salvo clamorosi colpi di scena da qui alla fine della sessione invernale.

TOMORI CI RIPENSA

L’ex Chelsea, con Paulo Fonseca in panchina, non era di certo soddisfatto: aveva perso il posto da titolare inamovibile garantitogli gli scorsi anni da Stefano Pioli, e in molte occasioni il tecnico ex Roma gli preferiva Pavlovic prima e Thiaw poi. In questa prima metà di stagione infatti, l’inglese ha collezionato solamente 15 presenze, per di più quasi tutte nei primi mesi della stagione.

Con l’arrivo del nuovo tecnico Sérgio Conceição, il calciatore sembra aver cambiato idea e di voler restare a Milanello per giocarsi le sue carte con il nuovo allenatore. Il nuovo ct portoghese predilige dei difensori che abbiano proprio le caratteristiche di Tomori sia fisiche che tecniche. Sembrerebbe proprio questo il motivo che ha portato il centrale inglese a tornare sui suoi passi e a interrompere la trattativa con la Juventus, che era quasi alle fase finali.

IL RETROSCENA – Inoltre, i leader tecnici all’interno dello spogliatoio (Leao, Theo, Calabria e Gabbia) hanno ricoperto un ruolo chiave sulla decisione finale del calciatore. I compagni dello Scudetto vinto nel 2021 infatti, lo hanno convinto a rimanere e a non lasciare la squadra in un momento così delicato visto l’ottavo posto in campionato.

LEGGI ANCHE: