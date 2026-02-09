Tomori, Bartesaghi e Loftus-Cheek: Milan, rinnovi per la continuità

Il Milan starebbe definendo le trattative per i rinnovi di Davide Bartesaghi, Fikayo Tomori e Rubén Loftus-Cheek per le prossime stagioni

MILAN RINNOVI BARTESAGHI TOMORI LOFTUS – Continuità: il termine che avrebbe in mente il Milan per rimediare al vortice di alternanze delle ultime e complicate stagioni. Nel segno di Allegri, tecnico che sembra aver riportato il sereno a Milanello e ricreato quell’alchimia di gruppo e unione d’intenti volti a conseguire risultati ben più soddisfacenti rispetto quanto racimolato nell’ultima annata. Il Mister livornese ha ricompattato uno spogliatoio esaltando quel senso di appartenenza che si traduce in ottime prestazioni sul campo di calciatori che sembravano al passo d’addio, o ancora non perfettamente calati nella realtà di Milanello a causa del poco spazio ricevuto.

Nel segno della continuità, appunto, la dirigenza rossonera starebbe lavorando ai rinnovi di elementi importanti per gli input tattici di Max. Su tutti, secondo quanto affermato da Nicolò Schira, Davide Bartesaghi, Fikayo Tomori e Rubén Loftus-Cheek. Mentre per il tandem inglese le discussioni per l’estensione contrattuale sembrano procedere per il verso giusto, con le ufficialità attese entro fine stagione, per il terzino classe 2005 l’annuncio potrebbe giungere già in questi giorni.

Bartesaghi rappresenta una delle noti più liete dell’annata del Diavolo, con prestazioni di assoluto livello e una crescita tecnica-mentale quasi inaspettata in relazione al poco minutaggio ricevuto nelle passate stagioni. Per il ventenne sarebbe pronto un rinnovo sino al 2031 con ingaggio triplicato rispetto quanto percepito attualmente, anche e soprattutto per alzare il muro ai possibili assalti provenienti dalla Premier League. In tal senso, Arsenal e Newcastle avrebbero bussato più volte alle porte del Diavolo, ma la ferrea volontà delle parti sarebbe quella di respingere tutte le offerte al mittente e proseguire il cammino fianco a fianco.

A Milanello, ora, è tempo di conferme e stabilità emotiva, così come nei risultati: il modo migliore per approcciare a un futuro che incute meno timore in tema di discontinuità.