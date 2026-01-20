Tommaso Barbieri, duello Napoli-Juve: la richiesta della Cremonese

Barbieri, l’obiettivo delle big

Il mercato di gennaio si scalda con un nome che fa discutere: Tommaso Barbieri, terzino destro della Cremonese, è finito nel mirino di due giganti del calcio italiano. Secondo TMW, sia il Napoli che la Juventus hanno messo gli occhi sul talento classe 2002, alla ricerca di un esterno destro di prospettiva per rinforzare i propri organici.

Il profilo del giocatore

Barbieri, ex nazionale Under 21, ha dimostrato grande maturità nell’attuale stagione di Serie A, collezionando 15 presenze e fornendo un assist. Il suo percorso è significativo: dopo aver calcato i campi con la Juventus Next Gen e aver assaggiato l’ambiente della prima squadra bianconera, è approdato alla Cremonese nell’agosto 2024 per circa 2 milioni di euro.

La situazione contrattuale

Il cartellino del giocatore è valutato da Transfermarkt circa 4 milioni di euro, una cifra accessibile per club di alto livello. Barbieri vanta un contratto solido con la Cremonese fino a giugno 2028, il che dà potere contrattuale alla società lombarda. Entrambi i club interessati, Napoli e Juventus, cercano un’alternativa di qualità ai titolari attuali, e il giovane italiano rappresenta il profilo ideale per crescere e contribuire immediatamente al progetto tecnico. La sfida sarà convincere la Cremonese a privarsi di un talento che sta diventando sempre più prezioso per la squadra.