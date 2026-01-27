Tifosi Torino, il segnale della Maratona per domenica: “Curva vuota tutta la partita”

tifosi Torino, foto © Stefano D’Offizi

Dopo il pesante 6-0 a Como e verso la gara casalinga contro il Lecce valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2025/2026, i tifosi più caldi del Torino lanciano un messaggio: domenica la Curva Maratona resterà vuota per tutta la partita.

“Ennesima umiliazione”, “fotografia dia anni di gestione che hanno svuotato il Torino di identità, ambizione e rispetto”. E ancora: “Da troppo tempo subiamo una società che parla e non costruisce, che promette e non mantiene, che ha privato il Toro dei suoi valori”.

“Non è disinteresse. Non è abbandono. E’ un segnale”, sottolinea la Curva, “una scelta che va anche contro i nostri Ideali” ma “necessaria per difendere il Torino”.

Gli appassionati granata aggiungono: “Negli ultimi anni molti tifosi del Toro hanno gettato rabbia e delusione solo sui social. Ora serve presenza e coerenza. E’ il momento dei fatti. O si cammina tutti nella tessa direzione, o questo segnale perde forza”.

Infine, in maiuscolo: “LA CURVA CHE MANCA PARLA PIU’ DI QUALSIASI CORO.”