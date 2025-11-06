Tiago Gabriel, il gioiello del Lecce: Corvino conferma le offerte

Anthony Ferrara · Pubblicato il 6 Novembre 2025 · Aggiornato il 6 Novembre 2025

Pantaleo Corvino, Direttore dell’Area Tecnica del Lecce, ha elogiato le qualità di Tiago Gabriel confessando l’arrivo di offerte

TIAGO GABRIEL LECCE CORVINO OFFERTE – Ventuno anni ancora da compiere; dieci presenze in Serie A già maturate con la maglia del Lecce alla prima, grande, esperienza in carriera. Tiago Gabriel è una nuova scommessa già vinta in partenza da Pantaleo Corvino, eterno scopritore di talenti in grado di apportare qualità a bassissimo prezzo. La capacità di arrivare prima degli altri è una delle doti riconosciute all’ex dirigente della Fiorentina, il quale ha confessato quanto il difensore portoghese sia già stato attenzionato da diversi club in vista delle prossime sessioni di mercato. Approdato in salento in estate per 1,25 milioni di euro, il nativo di Cascais ha già avuto modi di imporsi tra gli imprescindibili di Eusebio Di Francesco totalizzando tutti e novecento i minuti di questo campionato e realizzando una rete, contro il Cagliari.

Il contratto sino al 2027 spaventa già il club giallorosso in visa del prossimo futuro, anche se la società pugliese si è riservata l’opportunità di estendere l’accordo con l’entourage del classe 2004 per un altro biennio, così da far valere l’opzione contrattuale definita a luglio. Nel frattempo, il Lecce si gode le prestazioni di Tiago Gabriel; ecco le dichiarazioni di Pantaleo Corvino ai microfoni di Sportitalia: “Avevamo già intravisto le qualità di questo ragazzo e le sta ampiamente confermando. Abbiamo puntato sulle sue potenzialità e abbiamo avut ragione: è andata bene. Sì, confermo di aver ricevuto già delle offerte per il ragazzo: confidiamo molto nel lavoro di scouting e sui prodotti del settore giovanile”, ha chiosato Corvino.

