Tiago Gabriel, assalto dalla Premier: West Ham in pole per gennaio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 5 Dicembre 2025 · Aggiornato il 5 Dicembre 2025

Il difensore del Lecce entra nel mirino della Premier League

Il nome di Tiago Gabriel sta diventando uno dei più ricercati del mercato invernale. Il difensore del Lecce, protagonista di una stagione in crescita costante, ha attirato l’attenzione di diversi club europei. La società salentina vorrebbe trattenerlo, ma è pronta a valutare offerte già per il mese di gennaio.

West Ham in prima linea, ma non è il solo

Le ultime indicazioni che arrivano dal Salento parlano di un interesse concreto del West Ham, che avrebbe intensificato i contatti nelle ultime settimane per verificare la fattibilità dell’operazione. Il tecnico Nuno Espirito Santo cerca un difensore giovane, disciplinato e forte nei duelli. Tiago Gabriel si colloca perfettamente nel profilo richiesto e sarebbe una delle priorità del club londinese.

Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.

La concorrenza italiana e il prezzo richiesto dal Lecce

In Italia, Juventus, Milan e Inter monitorano la situazione. Le valutazioni economiche del Lecce partono da una base di almeno 30 milioni di euro, cifra che potrebbe diventare un ostacolo per le società italiane, mentre le inglesi sembrano avere margini più ampi. Anche il Brentford, infatti, sta valutando un possibile affondo.

Scenari per gennaio

Se dovesse arrivare un’offerta in linea con le richieste, la cessione potrebbe diventare concreta. La crescita del portoghese rende la trattativa uno dei temi caldi della prossima finestra di mercato e il suo nome promette di accendere il mercato europeo.

LEGGI ANCHE: