Thuram sicuro: “Spalletti geniale, Juve senza paura col Napoli”

Alla vigilia di Juventus-Napoli, Khéphren Thuram si espone con lucidità e personalità. Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese fotografa il presente bianconero, tra ambizioni, identità e una crescita che passa anche dal confronto con i grandi allenatori.

Verso Juventus-Napoli

“Paura? Nel calcio non può esistere”, chiarisce Thuram. “Abbiamo una squadra e un allenatore di qualità e alla Juventus bisogna vincere”. Un messaggio diretto, che racconta la mentalità di un gruppo chiamato a misurarsi con un Napoli forte e guidato da Antonio Conte, tecnico di cui il francese conosce bene il peso umano e professionale attraverso i racconti del padre Lilian.

Il rapporto con Lilian Thuram

Il legame familiare resta centrale. “Il privilegio non è essere figlio di Lilian Thuram, ma avere un papà che mi vuole bene”. Dopo il gol al Benfica, il complimento arriva subito, seguito dall’analisi degli errori. “Cose tra noi”, sorride Khéphren. Educazione, disciplina e nessuna scorciatoia.

Spalletti, un maestro

Su Luciano Spalletti, parole nette. “È geniale. Vede cose che altri non immaginano”. Niente lezioni individuali sui video, ma dettagli continui, anche fuori dal campo. “Alla Juventus ogni minuto conta”. Un metodo che sta accelerando la sua maturazione.

Compagni, mercato e futuro

Dallo spogliatoio alle voci di mercato, Thuram non si scompone. Elenca i compagni con un aggettivo secco, respinge l’ipotesi Inter e chiude sul futuro. “Sono alla Juventus per vincere. Voglio entrare nella storia del club”. Senza slogan, solo fatti.