Thomas Müller: futuro incerto, l’interesse di Lazio e MLS
Addio al Bayern, ma Müller non ha intenzione di fermarsi
Il contratto di Thomas Müller con il Bayern Monaco, in scadenza questa estate, non verrà rinnovato. Nonostante le 35 primavere, l’attaccante tedesco ha dichiarato di voler proseguire la sua carriera calcistica. Il suo futuro rimane incerto, ma ha ricevuto l’interesse di diverse realtà, tra cui la Lazio. Miroslav Klose, infatti, suo ex compagno di squadra sia nel Bayern che nella nazionale tedesca, ha manifestato il desiderio di portare Müller nella capitale italiana, convinto che l’esperienza di quest’ultimo possa arricchire la squadra biancoceleste.
La possibile avventura in MLS
In alternativa, Thomas Müller sta considerando anche l’opzione della MLS (Major League Soccer), dove avrebbe l’opportunità di affrontare giocatori di fama mondiale come Lionel Messi. Questo scenario si inserisce nel contesto di un interesse crescente per i calciatori europei più esperti, attratti dal fascino della lega statunitense e dalle opportunità economiche.
La decisione del Bayern Monaco
Nonostante l’affetto dei tifosi e il legame con la storia recente del club, il Bayern Monaco ha scelto di non rinnovare il contratto di Müller per evitare instabilità all’interno dello spogliatoio. La decisione arriva in un periodo critico per i bavaresi, che stanno affrontando un’emergenza infortuni che ha messo fuori gioco diversi pilastri della squadra. Con l’addio di Müller, il Bayern si prepara a concentrarsi su un nuovo ciclo, senza però dimenticare il contributo fondamentale che il tedesco ha dato nel corso degli anni.
