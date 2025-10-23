Thiaw strega Howe e il Newcastle: altro saccheggio dopo Tonali

Anthony Ferrara · Pubblicato il 23 Ottobre 2025 · Aggiornato il 23 Ottobre 2025

Malick Thiaw, centrale tedesco passato dal Milan al Newcastle, sta conquistando un posto di rilievo nelle scelte di Howe: la conferma

THIAW HOWE NEWCASTLE – Ad agosto, dopo il naufragio della trattative con il Como per il doppio asse con Morata, il Milan aveva trovato 38 milioni di buoni motivi, tradotti in milioni di euro, per chiudere l’affare con il Newcastle per Malick Thiaw. Dopo un pre-campionato in cui aveva offerto la sensazione di poter risultare un elemento chiave per Massimiliano Allegri, il centrale tedesco si è trasferito in Inghilterra su esplicita richiesta di Andrew Howe, tecnico stregato dalle qualità del ventiquattrenne difensore. Qualche panchina iniziale, giusto per prendere confidenza con il nuovo ambiente e una nuovo approccio difensivo tipico della Premier League, l’ex rossonero ha conquistato un posto di rilievo nelle gerarchie del Mister al fianco di Botman, altro grande ex obiettivo dell’era maldiniana.

In Champions League, contro il Benfica, Malick Thiaw ha iscritto a referto l’ottava presenza da titolare consecutiva mostrando una sicurezza che richiama il miglior periodo vissuto in quel di Milanello. Beniamino dei tifosi e oggetto del nuovissimo coro, rinominato “Bella Thiaw”, il classe 2001 è stato elogiato pubblicamente dello stesso Howe:

“Sa fare tutto. Si sta dimostrando un elemento preziosissimo per il nostro credo calcistico e si è adattato molto rapidamente alle nuove disposizioni. Ha una grande struttura fisica e ottime doti tecniche”. Parole che coincidono con il pensiero dei tifosi dei Magpies i quali, sui social Network, persistono nel considerare “un grande affare” e “una rapina” calcistica la definizione dell’affare Thiaw con il Milan.

Si tratta del secondo trasferimento più che positivo sull’asse Milano-Londra, dopo quello che ha condotto Sandro Tonali Oltre Manica. Il centrocampista italiano, fresco di rinnovo contrattuale, ha creato una nuova spina dorsale della squadra in cui, ora, rende al massimo anche Malick Thiaw, per un affare che avrà fatto le fortune economiche del Diavolo, ma che ha nettamente rinforzato il Newcastle.