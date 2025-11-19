Thiaw e il Milan, nessun rimpianto: “Allegri mi aveva detto che…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 19 Novembre 2025 · Aggiornato il 19 Novembre 2025

Malick Thiaw, ex centrale del Milan passato al Newcastle, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato del colloquio con Allegri

THIAW ALLEGRI MILAN– Oltre il veto posto dall’allenatore. Oltre un colloquio con lo stesso Allegri nel quale il tecnico gli aveva espressamente richiesto di rimanere, perché avrebbe conquistato un posto da titolare indiscusso nelle gerarchie, dopo tre stagioni vissute tra alti e bassi. Malick Thiaw ha lasciato il Milan senza alcun rimpianto, ma con la consapevolezza di aver intrapreso un’esperienza importante nella propria, giovane, carriera. Segue il Milan da lontano, tifa per i propri ex compagni, ma la scelta di abbandonare il rossonero in favore del bianconero d’Inghilterra, il Newcastle, è stata totalmente ascritta alla propria volontà.

Intervistato dai taccuini di PianetaMilan, l’ex difensore rossonero ha rilasciato queste dichiarazioni:

“È vero. Massimiliano Allegri mi aveva anticipato che avrei giocato in questo Milan, ma la scelta di andare via e intraprendere una nuova avventura in Premier League è stata mia. Il Newcastle è un’ottima possibilità per me e ho deciso di misurarmi in un campionato altrettanto importante come quello inglese. Certo, guardo ancora qualche partita del Milan e i miei ex compagni di reparto, Tomori, Gabbia e Pavlovic, difendono ancora meglio con Allegri. Non sono sorpreso dal loro rendimento”, ha chiosato Malick Thiaw. Tre stagioni in rossonero; poi, il saluto verso la Premier. Il centrale tedesco non ha rimpianti verso il Milan.

E l’avventura Oltre Manica, nonostante il rendimento di una squadra che appare lontana parente di quella ammirata solo un anno fa, procede nel migliore dei modi: tredici presenze stagionali, otto delle quali in Premier League. Sino a questo momento, il classe 2001 si sta contraddistinguendo quale titolare inamovibile della formazione di Howe: i 42 milioni di euro complessivi sborsati dai Magpies in estate si stanno rivelando un ottimo affare. Il tedesco non ha dimenticato i momenti trascorsi a Milanello, ma ha scelto di guardare oltre.