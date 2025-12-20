Thiago Silva bussa, ma il Milan non apre: colloqui per Niklas Sule

Niklas Sule, centrale tedesco in forza al Borussia Dortmund, corrisponderebbe all’identikit stilato dalla dirigenza del Milan; no a Thiago

SULE MILAN THIAGO – Il suggestivo ritorno di Thiago Silva al passato, al Milan, rischia di restare ancorato a qualche messaggio e nulla più, in relazione alle ultime vicissitudini di mercato. Attraverso alcuni intermediari e qualche colloquio intercorso con l’ex mentore, nonché attuale allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, il quarantunenne brasiliano aveva bussato alle porte di Casa Milan lanciando segnali per tornare a vestire la maglia rossonera. Una buona parte del gruppo di lavoro, tuttavia, non ha aperto rispedendo la candidatura al mittente e così l’ex numero 33 sembra ben avviato verso Oporto, dove ad attenderlo c’è la squadra locale. La ricerca del Diavolo di un profilo esperto, internazionale, potrebbe tramutarsi in un concreto interesse per Niklas Sule, centrale tedesco del Borussia Dortmund.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la società rossonera potrebbe approfittare del grande impasse tra il calciatore e il club di appartenenza in merito a un rinnovo contrattuale tutt’altro che definito e la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2026. L’ex centrale del Bayern Monaco, a Dortmund dal 2022, non gode della piena fiducia dell’ambiente neanche dal punto di vista tecnico, considerando le nove presenze collezionate sino a questo momento della stagione. Il gigante di Francoforte potrebbe rappresentare, dunque, l’occasione low cost ricercata per la sessione invernale del mercato rossonero per ampliare le rotazioni a disposizione di Massimiliano Allegri.

Dal “No” a Thiago, ai primi contatti per Sule: il Milan sceglie il difensore

Le evidenti lacune in rosa (anche) nella zona centrale della retroguardia emerse nel corso della semifinale di SuperCoppa Italiana – dovute all’assenza di Matteo Gabbia – porteranno il Diavolo a scandagliare i saldi del mercato di gennaio, a caccia del miglior profilo per completare il reparto. Chiuse le porte di Casa Milan, potrebbero spalancarsi quelle per Niklas Sule: il “Fullkrug” della difesa, sostanzialmente.