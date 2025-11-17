Thiago Silva a gennaio: la “mostruosa” idea del Milan; si lavora

Anthony Ferrara · Pubblicato il 17 Novembre 2025 · Aggiornato il 17 Novembre 2025

Il Milan starebbe valutando l’ingaggio di Thiago Silva, ex difensore rossonero passato al Paris Saint Germain nel 2012: a gennaio…

THIAGO SILVA MILAN GENNAIO – In Brasile lo definiscono “O Mostro” da anni, per la capacità di anticipare l’avversario e per una forza tecnica abbinata a una potenza atletica da far invidia all’intera categoria. Il Milan lo aveva già portato in Italia nel gennaio 2009 e, da quel momento, ha dovuto rinunciarvi solamente per questioni economiche, nel 2012. Nella recente storia rossonera, infatti, e proprio ai tempi del primo Diavolo targato Max Allegri, il ciclo successivo alla conquista dello Scudetto e della SuperCoppa Italiana del 2011 poteva considerarsi in declino proprio dopo la cessione di Thiago Silva e Ibrahimovic al Paris Saint Germain.

E il centrale brasiliano, anni 41, potrebbe ripercorrere il cammino dello svedese del 2020, nel momento in cui Ibra ha fatto ritorno a Milanello. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Repubblica, infatti, la dirigenza rossonera starebbe valutando un accordo con Thiago Silva già a gennaio, nell’ottica di regalare ad Allegri un altro innesto di assoluta esperienza e affidabilità. D’altra parte, il classe 1984 ha già ampiamente mostrato la propria incredibile qualità e tenuta fisica nel corso del Mondiale per Club contro l’Inter, in un match dal sapore di Derby nel quale il brasiliano ha ricevuto lo scettro di migliore in campo.

Il Milan pensa a un altro ritorno: Thiago Silva come Ibra?

E proprio la scadenza contrattuale con il Fluminense, a giugno 2026, potrebbe favorire l’ultimo, grande, giro di giostra a Thiago Silva in quel di Milanello, per suggellare una carriera costellata da trionfi e nel corso della quale il quarantunenne si è mostrato quale uno dei migliori centrali al mondo. “O Mostro” potrebbe ripercorrere le orme del passato proprio su richiesta di Max: il rapporto tra i due è ottimo e un ritorno di Thiago a Milano non sarebbe affatto da escludere a priori.