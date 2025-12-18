The Best FIFA Awards 2025: Bonmatí-Dembélé dominano la scena

Una notte di stelle a Doha

La cerimonia dei The Best FIFA Awards 2025, ospitata a Doha e a Lusail in Qatar, ha celebrato il meglio del calcio mondiale con una partecipazione globale senza precedenti. Al centro della scena, due nomi su tutti: Aitana Bonmatí e Ousmane Dembélé, protagonisti assoluti della stagione.

Bonmatí nella storia del calcio femminile

La centrocampista del Barcellona e della Spagna, Aitana Bonmatí, è stata incoronata The Best FIFA Women’s Player per il terzo anno consecutivo. Un traguardo storico, che certifica il suo dominio tecnico e la continuità di rendimento ai massimi livelli tra club e nazionale.

Dembélé, l’anno perfetto con il PSG

Sul fronte maschile, il premio The Best FIFA Men’s Player è andato a Ousmane Dembélé. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha vissuto una stagione straordinaria, culminata con la vittoria di Ligue 1, Coppa di Francia e UEFA Champions League, ricevendo il riconoscimento dalle mani del Presidente Gianni Infantino.

Premi speciali e valori universali

Il FIFA Puskás Award è stato assegnato a Santiago Montiel dell’Independiente per una rovesciata spettacolare nella Primera División argentina, mentre il FIFA Fan Award ha premiato i tifosi dello Zakho SC per una toccante iniziativa solidale in Iraq. Il FIFA Fair Play Award è andato al dottor Andreas Harlass-Neuking dell’SSV Jahn Regensburg.

I Miglior 11 FIFA 2025

Nel Miglior 11 FIFA Femminile spiccano sei giocatrici del Barcellona, guidate da Aitana Bonmatí e Alexia Putellas. Il Miglior 11 FIFA Maschile vede protagonisti Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Jude Bellingham e Gianluigi Donnarumma, oggi al Manchester City dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain.

Una serata che ha ribadito come il calcio, quando esprime eccellenza e valori, sappia ancora parlare a tutto il mondo.