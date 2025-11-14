The Best FIFA, al via le votazioni: tutti i candidati

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 14 Novembre 2025 · Aggiornato il 14 Novembre 2025

The Best FIFA, aperte le votazioni per l’edizione 2025

La FIFA ha ufficializzato l’apertura delle votazioni per i premi The Best, giunti alla loro decima edizione. I tifosi possono esprimere le proprie preferenze tramite l’app ufficiale fino al 28 novembre 2025. L’obiettivo è celebrare i protagonisti che hanno segnato l’ultima stagione calcistica, arricchita dalla prima Coppa del Mondo per Club, ospitata negli Stati Uniti e capace di attirare oltre 2,5 milioni di spettatori.

Le stelle in corsa per i premi individuali

Le commissioni internazionali hanno selezionato i finalisti delle principali categorie. Tra i candidati maschili spiccano Kylian Mbappé del Real Madrid, Harry Kane del Bayern Monaco, Lamine Yamal del Barcellona e Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain. In campo femminile guidano la lista le big del Barcellona, come Aitana Bonmati, Patri Guijarro e Alexia Putellas, affiancate da profili di livello come Lauren James e Lucy Bronze del Chelsea.

Focus sugli allenatori e sui portieri in nomination

Grande equilibrio anche tra i tecnici. Per il premio maschile concorrono, fra gli altri, Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain) e Hansi Flick (Barcellona). Sul fronte femminile spiccano Sonia Mombasator del Chelsea e Sarina Wiegman della nazionale inglese.

Il voto dei tifosi completa il quadro dei premi

Non manca il tradizionale riconoscimento dedicato ai tifosi, con candidati provenienti da Argentina, Spagna e Iraq. Una categoria che riassume lo spirito universale del calcio e la sua capacità di unire culture e passioni diverse.

