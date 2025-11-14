The Best FIFA, al via le votazioni: tutti i candidati
The Best FIFA, aperte le votazioni per l’edizione 2025
La FIFA ha ufficializzato l’apertura delle votazioni per i premi The Best, giunti alla loro decima edizione. I tifosi possono esprimere le proprie preferenze tramite l’app ufficiale fino al 28 novembre 2025. L’obiettivo è celebrare i protagonisti che hanno segnato l’ultima stagione calcistica, arricchita dalla prima Coppa del Mondo per Club, ospitata negli Stati Uniti e capace di attirare oltre 2,5 milioni di spettatori.
Le stelle in corsa per i premi individuali
Le commissioni internazionali hanno selezionato i finalisti delle principali categorie. Tra i candidati maschili spiccano Kylian Mbappé del Real Madrid, Harry Kane del Bayern Monaco, Lamine Yamal del Barcellona e Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain. In campo femminile guidano la lista le big del Barcellona, come Aitana Bonmati, Patri Guijarro e Alexia Putellas, affiancate da profili di livello come Lauren James e Lucy Bronze del Chelsea.
Focus sugli allenatori e sui portieri in nomination
Grande equilibrio anche tra i tecnici. Per il premio maschile concorrono, fra gli altri, Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (Paris Saint-Germain) e Hansi Flick (Barcellona). Sul fronte femminile spiccano Sonia Mombasator del Chelsea e Sarina Wiegman della nazionale inglese.
Il voto dei tifosi completa il quadro dei premi
Non manca il tradizionale riconoscimento dedicato ai tifosi, con candidati provenienti da Argentina, Spagna e Iraq. Una categoria che riassume lo spirito universale del calcio e la sua capacità di unire culture e passioni diverse.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League