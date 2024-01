Thauvin, trequartista francese in forza all’Udinese, ha espresso il desiderio di tornare a giocare in Ligue 1 in un futuro non troppo lontano

È subentrato alla grande negli due match giocati dall’Udinese, contro Fiorentina e Milan, realizzando due reti in poco più di settanta minuti totalizzati nel corso dei secondi quarantacinque minuti delle partite. In particolare, la rete del momentaneo 2-1 realizzata contro i rossoneri, con un sinistro che ha fulminato Maignan, ha rischiato di far affondare definitivamente il Diavolo nell’anticipo di sabato scorso. Florian Thauvin sta ritrovando la forma migliore e si candida per una maglia da titolare in vista dei prossimi impegni dei friulani, ma lo sguardo del francese sembra già rivolto altrove: ad un ritorno in Patria.

Intervenuto ai taccuini de L’Equipe, noto quotidiano sportivo transalpino, il trentunenne trequartista ha espresso il desiderio di tornare a giocare in Ligue 1, campionato nel quale ha già vissuto le avventure con le maglie del Marsiglia, del Lille e del Bastia. Approdato a Udine nel gennaio 2023, dunque, l’esperienza in Friuli di Thauvin sarebbe già agli sgoccioli:

“Vorrei tornare a giocare in Ligue 1: è il campionato in cui riesco ad esprimere al meglio le mie qualità. Sono in una forma smagliante, mi sento benissimo e so di poter contribuire alla causa. Dovesse presentarsi un buon progetto, mi piacerebbe vivere un’altra esperienza in Francia. Non ho ancora ricevuto nessuna proposta, ma le mie idee sono chiare”: parole che sanno già di addio a Udine, quelle espresse dal fantasista.

