Ter Stegen verso il rientro: il Besiktas tenta il portiere del Barcellona
Ter Stegen pronto a tornare dopo un anno di stop
Marc Ter Stegen sta per rientrare dopo il lungo calvario che lo ha fermato per oltre dodici mesi. Il portiere tedesco, tra i più affidabili dell’ultimo decennio, ha giocato soltanto otto incontri con il Barcellona nella scorsa stagione, bloccato dalla rottura del tendine rotuleo e da un successivo intervento alla schiena.
Il Barcellona lo sostituisce e sfrutta la regola della Liga
Durante la sua assenza, la società ha puntato su Joan Garcia dell’Espanyol, scelta che ha segnato una nuova fase nella gestione del ruolo. Secondo la stampa spagnola, il club avrebbe provato a prolungare l’inattività del portiere per sfruttare una norma della Liga, utile ad alleggerire il tetto salariale. Ter Stegen non avrebbe però accettato di firmare la documentazione necessaria, creando frizioni poi attenuate nelle ultime settimane.
Il Besiktas bussa alla porta
Il futuro resta incerto. Il Besiktas ha avanzato una prima proposta: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro e copertura totale dello stipendio, circa 6 milioni annui. L’obiettivo dei turchi è convincere il portiere, anche facendo leva sulla volontà di tornare tra i convocati della Germania di Julian Nagelsmann.
Barcellona diviso, Flick apre alla permanenza
Il tecnico Hansi Flick vede nel rientro di Ter Stegen un’opportunità. Il club, però, potrebbe valutare la cessione per alleggerire i conti. La scelta finale dipenderà dalla volontà del giocatore, atteso al centro sportivo Joan Gamper a metà dicembre per il ritorno in gruppo.
