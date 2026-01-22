Ter Stegen lascia il Barça: va in prestito al Girona

Marc-André ter Stegen ha ufficialmente cambiato maglia nella Liga. Il Barcellona ha ceduto in prestito il portiere al Girona fino al termine della stagione. Una mossa sorprendente, dettata dalla volontà del giocatore di ritrovare continuità tra i pali in vista della Coppa del Mondo 2026 con la Germania.

La ricerca di minutaggio per il Mondiale

Il motivo centrale dell’operazione è sportivo. Ter Stegen, reduce da un lungo infortunio al ginocchio, ha bisogno di giocare con regolarità per convincere il commissario tecnico tedesco in vista dell’appuntamento iridato di quest’estate in Canada, Messico e USA. Al Barcellona, dietro al giovane Joan García, non avrebbe avuto questa garanzia. Al Girona, al momento 11° classifica e potenzialmente in lotta per un piazzamento europeo, punta a diventare il numero uno.

Una separazione con il Barça segnata da tensioni

Il prestito arriva dopo mesi di rapporti tesi tra il portiere e la società blaugrana. La dirigenza aveva privato Ter Stegen della fascia di capitano ad agosto, aprendo anche un procedimento disciplinare relativo al suo infortunio alla schiena. Il club è intenzionato a cederlo definitivamente nell’estate, mentre il giocatore, il cui contratto scade nel 2028, rinuncia a eventuali bonus per la vittoria del campionato.

I dettagli dell’accordo: clausola anti-Barça e ingaggio

L’accordo prevede una clausola che impedisce a Ter Stegen di scendere in campo contro il Barcellona (le due squadre si affronteranno il 15 febbraio). Il Girona, parte del City Football Group, contribuirà per 500.000 euro al suo ingaggio, mentre la parte restante resta a carico del Barça. Per il club catalano, questa operazione chiude un capitolo, mentre per ter Stegen si apre una nuova sfida per riconquistare il posto in nazionale.