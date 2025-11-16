 Salta al contenuto

Tegola Lazio: Rovella rientrerà a gennaio

Raffaele Campo
Rovella

Foto © Stefano D’Offizi

LAZIO ROVELLA – Brutte notizie in casa Lazio, già alle prese con i problemi legati al mercato bloccato.

Nicolò Rovella, faro del centrocampo biancoceleste, rientrerà solo a gennaio.

LAZIO ROVELLA – Il mediano, alla terza stagione nella Capitale, è da tempo alle prese con la pubalgia. E la terapia conservativa non avrebbe dato gli effetti sperati. E ora il giocatore dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Dovrebbe quindi tornare a disposizione non prima di gennaio.

 

leggi anche:

  1. Lewandowski trascina il Barcellona con una tripletta a Vigo
  2. Berardi show a Bergamo: il capitano del Sassuolo è tornato
  3. Barcellona su Fofana: primi contatti con il Lione per l’esterno belga
  4. Lazio, ag Mandas: “A gennaio possibile cessione. Vale 10 milioni”
  5. Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
  6. Un retroscena sul rigore di Parma e il rinnovo col Milan: Leao da 10
  7. Galatasaray su Lookman: crisi con Juric, trattativa con l’Atalanta
  8. Parma, infortunio per Zion Suzuki: frattura alla mano sinistra
  9. Parma-Milan, la tappa dei punti che pesano davvero: le formazioni
  10. Subito brutte notizie per Vanoli: Kean salta il Genoa per infortunio
  11. Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
  12. Napoli in crisi, Conte furioso dopo il ko di Bologna: alta tensione
  13. Serie A, Como-Cagliari e Lecce-Hellas nel sabato pomeriggio dell’undicesima giornata: stesso risultato
  14. Castro, l’altro Santiago che intriga il Milan: emissari a Parma

In tendenza

Notizie correlate