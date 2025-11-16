Tegola Lazio: Rovella rientrerà a gennaio
Foto © Stefano D’Offizi
LAZIO ROVELLA – Brutte notizie in casa Lazio, già alle prese con i problemi legati al mercato bloccato.
Nicolò Rovella, faro del centrocampo biancoceleste, rientrerà solo a gennaio.
LAZIO ROVELLA – Il mediano, alla terza stagione nella Capitale, è da tempo alle prese con la pubalgia. E la terapia conservativa non avrebbe dato gli effetti sperati. E ora il giocatore dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Dovrebbe quindi tornare a disposizione non prima di gennaio.
leggi anche:
- Lewandowski trascina il Barcellona con una tripletta a Vigo
- Berardi show a Bergamo: il capitano del Sassuolo è tornato
- Barcellona su Fofana: primi contatti con il Lione per l’esterno belga
- Lazio, ag Mandas: “A gennaio possibile cessione. Vale 10 milioni”
- Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
- Un retroscena sul rigore di Parma e il rinnovo col Milan: Leao da 10
- Galatasaray su Lookman: crisi con Juric, trattativa con l’Atalanta
- Parma, infortunio per Zion Suzuki: frattura alla mano sinistra
- Parma-Milan, la tappa dei punti che pesano davvero: le formazioni
- Subito brutte notizie per Vanoli: Kean salta il Genoa per infortunio
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Napoli in crisi, Conte furioso dopo il ko di Bologna: alta tensione
- Serie A, Como-Cagliari e Lecce-Hellas nel sabato pomeriggio dell’undicesima giornata: stesso risultato
- Castro, l’altro Santiago che intriga il Milan: emissari a Parma