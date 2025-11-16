Tegola Lazio: Rovella rientrerà a gennaio

Raffaele Campo · Pubblicato il 16 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

LAZIO ROVELLA – Brutte notizie in casa Lazio, già alle prese con i problemi legati al mercato bloccato.

Nicolò Rovella, faro del centrocampo biancoceleste, rientrerà solo a gennaio.

LAZIO ROVELLA – Il mediano, alla terza stagione nella Capitale, è da tempo alle prese con la pubalgia. E la terapia conservativa non avrebbe dato gli effetti sperati. E ora il giocatore dovrà sottoporsi a intervento chirurgico. Dovrebbe quindi tornare a disposizione non prima di gennaio.