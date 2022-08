INTER INFORTUNIO LUKAKU – Piove sul bagnato in casa Inter dopo la brutta sconfitta in casa della Lazio. Durante l’allenamento di questa mattina, Romelu Lukaku si è fermato a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

TEGOLA INTER, INFORTUNIO PER LUKAKU: DERBY E BAYERN A RISCHIO

Resta ancora da capire con certezza la gravità di questo infortunio, che comunque terrà certamente il belga fuori per il turno infrasettimanale contro la Cremonese. Secondo Sky Sport, però, è in forte dubbio la sua presenza sia nel derby in programma tra una settimana sia nell’esordio in Champions League a San Siro contro il Bayern Monaco del prossimo 7 Settembre. Una brutta tegola per Simone Inzaghi e per l’Inter, chiamati comunque ad una reazione importante dopo la pessima prestazione dell’Olimpico.

