Tebas sotto inchiesta: caso Barcellona, rischio sanzione
Il presidente della Liga, Javier Tebas, è finito nel mirino della giustizia sportiva spagnola. Il Tribunale Amministrativo dello Sport ha avviato un procedimento disciplinare a suo carico per una presunta violazione della riservatezza ai danni del Barcellona.
L’accusa: dati riservati sul Fair Play
Il caso scaturisce da una comunicazione della Liga dello scorso 2 aprile, in cui venivano resi noti pubblicamente i dettagli di una presunta irregolarità del club blaugrana sul Fair Play Finanziario. La nota, riguardante i posti VIP del nuovo Camp Nou e mancati ricavi per 100 milioni, è stata poi rimossa, ma il danno era ormai fatto.
Le possibili sanzioni per Tebas
Secondo Cadena SER, Tebas deve rispondere di cinque capi d’accusa molto gravi. Le conseguenze potrebbero essere severissime: dalla semplice reprimenda pubblica fino alla sospensione dall’incarico di presidente della Liga. La posizione dell’“uomo forte” del calcio spagnolo appare dunque tutt’altro che solida.
Una crisi istituzionale
Questa inchiesta apre una fase di forte instabilità al vertice del calcio spagnolo. L’eventuale condanna di Tebas metterebbe in discussione la leadership di una figura che da anni domina con piglio decisionale il panorama del calcio iberico.
