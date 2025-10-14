Tattica e fantasia: come l’Atalanta ha cambiato il calcio italiano

Pubblicato il 14 Ottobre 2025

Negli ultimi dieci anni, nessuna squadra italiana ha rivoluzionato il modo di intendere il calcio quanto l’Atalanta. Da club abituato a lottare per la salvezza a realtà consolidata ai vertici della Serie A e d’Europa, la Dea è diventata un modello di gioco, gestione e visione. Il segreto non è mai stato un singolo colpo di mercato o un investimento miliardario, ma un’idea: quella di costruire un’identità riconoscibile, dinamica e moderna, capace di adattarsi al tempo e agli avversari.

Al centro di questo percorso, c’è stato un uomo: Gian Piero Gasperini. Arrivato a Bergamo nel 2016, ha dato forma a una delle esperienze più innovative e coerenti del calcio italiano contemporaneo.

Nove anni di rivoluzione

Quando Gasperini arrivò a Bergamo, l’Atalanta era una squadra in cerca di stabilità. L’obiettivo era la salvezza, la prospettiva era limitata. In pochi mesi, tutto cambiò. Il tecnico piemontese portò in dote le sue idee, il coraggio di proporre un calcio verticale, aggressivo, in controtendenza rispetto alla tradizione difensivista italiana.

Il suo marchio di fabbrica fu subito chiaro: pressing alto, marcature a uomo su tutto il campo, difensori che sanno impostare e attaccare, esterni di centrocampo trasformati in armi offensive. Un sistema di gioco che metteva al centro l’intensità e il movimento, chiedendo a ogni calciatore di pensare e agire con la stessa rapidità del pallone.

In un calcio abituato a gerarchie rigide, Gasperini impose un modello fluido, fatto di scambi, rotazioni e posizioni interscambiabili. I difensori impararono a diventare registi, gli attaccanti a pressare, i centrocampisti a segnare. L’Atalanta, nel giro di un paio d’anni, passò dall’essere una squadra provinciale a una delle più temute in Italia e in Europa.

Il lungo percorso culminò nel 2024, con la vittoria dell’Europa League, un trionfo storico che coronava nove anni di lavoro, sacrificio e innovazione. Un successo meritato e costruito nel tempo, con idee solide e una filosofia chiara: il gruppo viene prima dei singoli.

La nuova Atalanta tra continuità e intercambiabilità

Uno dei segreti più evidenti del progetto Atalanta è sempre stato l’equilibrio tra esperienza e gioventù, tra rotazione e continuità. Sin dai tempi di Gasperini, la Dea ha costruito la propria forza sull’intercambiabilità dei giocatori: non esistono titolari fissi, ma calciatori pronti a dare tutto quando chiamati in causa. Il principio è semplice: chi è in forma gioca, chi è stanco riposa. In questo modo ogni elemento della rosa resta coinvolto e motivato, mentre l’allenatore può contare su una varietà di alternative di alto livello. È una filosofia che ha permesso alla squadra di mantenere un rendimento costante anche nelle stagioni più lunghe e impegnative, dove le competizioni si sovrappongono e il ritmo non concede pause.

Con l’arrivo di Ivan Juric, ex collaboratore di Gasperini ai tempi del Genoa, questo modello non è stato abbandonato ma reinterpretato. Il tecnico croato ha conservato i principi di pressing, intensità e partecipazione collettiva, introducendo al tempo stesso qualche novità: una gestione più prudente delle energie, un equilibrio maggiore tra costruzione e aggressione, e una particolare attenzione alla crescita dei giovani.

È in questo contesto di continua rotazione e adattamento che tifosi e appassionati si interrogano ogni settimana sulle scelte del nuovo allenatore, abituati ormai a leggere tutti i dubbi, i ballottaggi e consultare la probabile formazione dell’Atalanta su siti come Atalanta Oggi, dove ogni dettaglio tattico viene analizzato con passione. La nuova Dea di Juric resta così fedele allo spirito del passato, ma con sfumature nuove: un processo di evoluzione più che di rivoluzione, in cui il gruppo rimane il vero protagonista.

L’impronta di Gasperini e un modello che ispira l’Europa

Il grande merito di Gasperini è stato quello di insegnare a vincere attraverso le idee. Il suo calcio, basato su pressing alto, marcature a uomo e libertà di movimento, ha riportato intensità e coraggio in un campionato spesso prudente. Ha trasformato giocatori sottovalutati in protagonisti e ha reso l’Atalanta una realtà rispettata in Italia e in Europa, senza mai scendere a compromessi tattici.

Oggi la Dea non è più una sorpresa ma una certezza: una big capace di competere con le grandi pur mantenendo sostenibilità e coerenza. Molte società guardano a Bergamo come a un modello da imitare, fondato su gestione intelligente, valorizzazione dei talenti e coraggio tecnico. Il percorso iniziato nel 2016 e proseguito oggi con Juric resta una delle storie più belle del calcio moderno, la dimostrazione che con idee chiare e tanto lavoro si può arrivare ovunque.

