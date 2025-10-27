Taremi, il leader silenzioso che guida l’Olympiacos
Taremi, il giocatore che detta il ritmo
Ci sono calciatori che non hanno bisogno di tempo per imporsi. Mehdi Taremi è uno di questi. Fin dalle prime apparizioni con l’Olympiacos, l’attaccante iraniano ha dimostrato carisma e concretezza: quattro gol in otto partite, un rendimento da leader tecnico e mentale. Nel derby con l’AEK, ha confermato di essere il perno offensivo della squadra, partecipando a entrambe le reti e mostrando una comprensione del gioco fuori dal comune.
Una lezione di intelligenza tattica
Contro l’AEK, Taremi ha interpretato il ruolo di centravanti moderno: meno statico, più pensante. Ha guidato la manovra, aperto spazi, connesso i reparti. Nel primo gol, il suo movimento ha generato il rigore trasformato da El Kaabi; nel secondo, ha letto l’azione con lucidità dopo il fallo su Podense, colpendo con l’istinto dei grandi.
Il leader silenzioso dell’Olympiacos
Non servono parole a Taremi per farsi seguire. Gioca con calma e autorità, trasmettendo fiducia e controllo. L’Olympiacos, reduce da settimane difficili, ha ritrovato solidità e ambizione grazie a lui. Questo 2-0 contro l’AEK vale più di una vittoria: è una dichiarazione d’identità.
Mehdi Taremi non è solo un finalizzatore, ma un catalizzatore di gioco e personalità. L’Olympiacos ha trovato in lui un leader che parla poco, ma cambia tutto con la sua presenza.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo