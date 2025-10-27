Taremi, il leader silenzioso che guida l’Olympiacos

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 27 Ottobre 2025 · Aggiornato il 27 Ottobre 2025

Taremi, il giocatore che detta il ritmo

Ci sono calciatori che non hanno bisogno di tempo per imporsi. Mehdi Taremi è uno di questi. Fin dalle prime apparizioni con l’Olympiacos, l’attaccante iraniano ha dimostrato carisma e concretezza: quattro gol in otto partite, un rendimento da leader tecnico e mentale. Nel derby con l’AEK, ha confermato di essere il perno offensivo della squadra, partecipando a entrambe le reti e mostrando una comprensione del gioco fuori dal comune.

Una lezione di intelligenza tattica

Contro l’AEK, Taremi ha interpretato il ruolo di centravanti moderno: meno statico, più pensante. Ha guidato la manovra, aperto spazi, connesso i reparti. Nel primo gol, il suo movimento ha generato il rigore trasformato da El Kaabi; nel secondo, ha letto l’azione con lucidità dopo il fallo su Podense, colpendo con l’istinto dei grandi.

Il leader silenzioso dell’Olympiacos

Non servono parole a Taremi per farsi seguire. Gioca con calma e autorità, trasmettendo fiducia e controllo. L’Olympiacos, reduce da settimane difficili, ha ritrovato solidità e ambizione grazie a lui. Questo 2-0 contro l’AEK vale più di una vittoria: è una dichiarazione d’identità.

Mehdi Taremi non è solo un finalizzatore, ma un catalizzatore di gioco e personalità. L’Olympiacos ha trovato in lui un leader che parla poco, ma cambia tutto con la sua presenza.

