 Salta al contenuto

Taremi, il leader silenzioso che guida l’Olympiacos

Manos Staramopoulos
Taremi Inter accordo

Taremi, il giocatore che detta il ritmo

Ci sono calciatori che non hanno bisogno di tempo per imporsi. Mehdi Taremi è uno di questi. Fin dalle prime apparizioni con l’Olympiacos, l’attaccante iraniano ha dimostrato carisma e concretezza: quattro gol in otto partite, un rendimento da leader tecnico e mentale. Nel derby con l’AEK, ha confermato di essere il perno offensivo della squadra, partecipando a entrambe le reti e mostrando una comprensione del gioco fuori dal comune.

Una lezione di intelligenza tattica

Contro l’AEK, Taremi ha interpretato il ruolo di centravanti moderno: meno statico, più pensante. Ha guidato la manovra, aperto spazi, connesso i reparti. Nel primo gol, il suo movimento ha generato il rigore trasformato da El Kaabi; nel secondo, ha letto l’azione con lucidità dopo il fallo su Podense, colpendo con l’istinto dei grandi.

Il leader silenzioso dell’Olympiacos

Non servono parole a Taremi per farsi seguire. Gioca con calma e autorità, trasmettendo fiducia e controllo. L’Olympiacos, reduce da settimane difficili, ha ritrovato solidità e ambizione grazie a lui. Questo 2-0 contro l’AEK vale più di una vittoria: è una dichiarazione d’identità.

Mehdi Taremi non è solo un finalizzatore, ma un catalizzatore di gioco e personalità. L’Olympiacos ha trovato in lui un leader che parla poco, ma cambia tutto con la sua presenza.

LEGGI ANCHE:

  1. Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
  2. Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
  3. Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
  4. Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
  5. Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
  6. Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
  7. Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
  8. Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
  9. Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
  10. Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
  11. Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
  12. Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
  13. Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
  14. Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
  15. Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo

In tendenza

Notizie correlate