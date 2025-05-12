Tare, tanta voglia di Milan; ma Furlani risponde? Le parole del DS

Anthony Ferrara · Pubblicato il 12 Maggio 2025 · Aggiornato il 12 Maggio 2025

Igli Tare, Direttore Sportivo attualmente svincolato, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della possibilità Milan: le parole

TARE MILAN PAROLE – Una candidatura, almeno a parole, neanche tanto a sorpresa considerando le ultime vicissitudini a Casa Milan. Igli Tare esce allo scoperto e, intercettato dai taccuini del quotidiano La Stampa, ha indirettamente richiamato l’attenzione di Giorgio Furlani per concretizzare quanto già impostato da tempo e non ancora definito. Anzi, tutt’altro, in relazione alle ultime dichiarazioni rilasciate dall’Amministratore Delegato rossonero prima della sfida di campionato al Bologna. Eppure, l’ex Direttore Sportivo della Lazio sembrava partire in pole position nella lunga rincorsa verso la poltrona della sede di Via Aldo Rossi, anche per discorsi contrattuali.

La posizione del dirigente albanese, attualmente svincolato dopo l’esperienza in biancoceleste, sembrava poter nettamente prevalere su altre situazioni in essere e concernenti i Curricula degli altri candidati, vale a dire, Tony D’Amico e Fabio Paratici. L’ostracismo dell’Atalanta per il primo e la ricca offerta del Tottenham, club con il quale aveva già collaborato l’ex Juventus prima dell’inibizione per il noto caso plusvalenza, aveva infatti ricondotto Furlani da Igli Tare per sondarne nuovamente la disponibilità dopo i primi colloqui intercorsi con Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale.

Nell’intervista riportata sul quotidiano, Tare avrebbe cercato di smuovere ulteriormente le acque dichiarando: “Sarebbe un onore lavorare per un club blasonato come il Milan. Come sarebbe possibile rifiutare una simile proposta da un club così importante? Credo sia un obiettivo di tutti poter arrivare così in alto”, le parole dell’ex attaccante della Lazio. Tare alza, idealmente, la cornetta verso Milano: una risposta immediata è esclusa. Un riscontro positivo, al momento, appare ugualmente complicato.

