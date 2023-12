Tare: “Non sono andato via per Sarri. Sul futuro a Napoli dico…”

Tare, ex centravanti e Direttore Sportivo della Lazio, ha negato di aver lasciato la Lazio per Sarri e risposto sul proprio futuro a Napoli

Albanese di nascita, italiano d’adozione calcistica. Igli Tare ha trascorso un’intera carriera alla Lazio, ben diciotto anni, suddivisi tra la vita da calciatore e quella da dirigente. Quattordici lunghissimi anni dopo passato sulle scrivanie della società capitolina, l’ex Direttore Sportivo ha deciso di intraprendere nuove avventure. L’addio al club biancoceleste, inizialmente, sembrava potesse essersi consumato per un rapporto non certo idilliaco con Sarri: presupposto rispedito al mittente dal diretto interessato, il quale, intervenuto ai taccuini de Il Corriere della Sera, ha dichiarato:

“Non sono andato via per dissensi con Sarri, assolutamente, ma per una decisione personale. Certo, il Mister è integralista, non abbiamo mai litigato ma è impossibile cambiare o quantomeno smussare i suoi concetti. Lui e Lotito sono simili: caratteri fortissimi, integralismo estremo. La scelta di cambiare, però, è stata solamente mia. Dopo diciotto anni era arrivato il momento di cambiare ma, la Lazio, non può che essere nel mio cuore”.

Tra le grandi intuizioni di Tare, che con la società capitolina ha conquistato tre Coppe Italia e altrettante SuperCoppe Italiane da dirigente, si conta anche la scelta di aver affidato la panchina a Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Inter le cui caratteristiche sono state esaltare dal dirigente albanese. “Inzaghi è un predestinato, ma era normale diventasse così bravo. Lavora e studia con grande dedizione e umiltà: è un grandissimo allenatore e non ho mai nutrito dubbi su questo”.

E il futuro cosa riserverà per Tare? L’ex centravanti del Bologna non ha ancora sciolto le riserve in merito ma, negli ultimi tempi, le voci che accostano l’albanese al Napoli si fanno sempre più insistenti. Il dirigente ha smentito qualsiasi tipo di contatto, ma non ha assolutamente scartato a priori l’ipotesi di lavorare con De Laurentiis: “Non ho sentito nessuno e non posso che smentire accordi con il Napoli. Tuttavia, nel calcio non si sa mai e può succedere davvero di tutto. Per il momento, mi dedico allo studio e all’aggiornamento, in attesa di una nuova avventura. Non so se sarà nuovamente in Serie A, che ritengo praticamente casa mia per tutti gli anni trascorsi qui. Il futuro potrebbe riservarmi anche nuove esperienze all’estero, magari in Bundes, un campionato davvero importante, o in Premier League, il migliore in assoluto e il più competitivo”.