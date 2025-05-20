Tare-Milan, si ricomincia; parti vicine dopo i nuovi contatti a Roma

Anthony Ferrara · Pubblicato il 20 Maggio 2025 · Aggiornato il 20 Maggio 2025

Igli Tare e il Milan sarebbero ancora vicini in seguito ai nuovi contatti riallacciati nelle ultime ore; tra un paio di settimane la scelta

TARE MILAN NUOVI CONTATTI – A Roma, circa una settimana fa, il Diavolo si è rammaricato per un presente molto grigio, conseguenza di una finale di Coppa Italia persa malamente contro il Bologna di Italiano e, in generale, per una stagione molto deludente. A Roma, però, il Milan avrebbe posto anche le basi per l’immediato futuro, in relazione alle ultime vicissitudini sorte per il ruolo di Direttore Sportivo cui affidare la rinascita tecnico-tattica del club rossonero. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, i nuovi contatti intercorsi tra Giorgio Furlani e Igli Tare, ex dirigente della Lazio attualmente svincolato dopo la lunghissima esperienza in biancoceleste tra campo e scrivanie (diciotto anni), avrebbero nuovamente avvicinato le parti verso la fumata bianca di un accordo definito, ormai, imminente. L’Amministratore Delegato non aveva seguito la squadra nel rientro a Milano proprio per un incontro già pianificato con l’ex attaccante.

La sfida scudetto è alle porte! Abbiamo preparato un pronostico Roma - Napoli con i migliori pronostici e le quote a confronto: non farti trovare impreparato per il Derby del Sole.

Nella tabella di marcia stilata dal plenipotenziario del club di Via Aldo Rossi, dunque, le ultime due settimane di maggio potrebbero rivelarsi quelle decisive per andare a colmare la profonda lacuna tra gli uffici di Casa Milan. A quel punto, una volta definita la questione Direttore Sportivo, con il profilo di Tare che sarebbe tornato altamente in auge dopo i primi contatti di tre mesi intercorsi con Zlatan Ibrahimovic e Cardinale e inizialmente stoppati dallo stesso AD, il nuovo dirigente potrà collaborare e avere voce in capitolo per ciò che concerne la scelta dell’allenatore designato a sostituire Sergio Conceicao.

Nuovi contatti tra Tare e il Milan: l’ex attaccante torna in pole per il DS

Da questo punto di vista, la corsa di Maurizio Sarri verso la panchina rossonera potrebbe subire un rallentamento in favore di Vincenzo Italiano o Massimiliano Allegri, con quest’ultimo sulla lista di Aurelio De Laurentiis per l’eventuale post Conte. Passo dopo passo, il nuovo Milan si starebbe (lentamente) evolvendo.