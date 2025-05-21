Tare-Milan, intesa totale: venerdì decisivo; su Italiano in panchina…

Anthony Ferrara · Pubblicato il 21 Maggio 2025 · Aggiornato il 21 Maggio 2025

Intesa totale, al momento solamente verbale, tra Igli Tare e il Milan: venerdì previsto un incontro decisivo; poi, l’allenatore: Italiano…

TARE MILAN INTESA VENERDì – Tre mesi di colloqui, contatti, telefonate e incontri per poi tornare al punto di partenza e raggiungere l’intesa totale con il primo indiziato sulla lista del Diavolo per colmare la lacuna per il ruolo di Direttore Sportivo. Igli Tare e il Milan avrebbero raggiunto un accordo verbale su un contratto con durata biennale con opzione per il terzo, dunque, fino al 30 giugno 2027 con prospettive sino al 2028. L’ex centravanti della Lazio avrebbe ottenuto ciò richiesto sin dall’inizio a Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic – prima – e Giorgio Furlani, in seconda battuta: garanzie su un accordo pluriennale.

Dal punto di vista d’integrazione nel gruppo di lavoro integrato costituito nell’organigramma dirigenziale del club meneghino, il DS albanese andrebbe ad affiancare Geoffrey Moncada, con il quale i rapporti sarebbero ottimi da tempo. L’ultimo incontro tra le parti, secondo quanto emerso da Matteo Moretto, dovrebbe avvenire venerdì, vigilia di Milan–Monza.

Prima Tare, poi Italiano? Il Mister in pole per il nuovo Milan

A quel punto, Igli Tare dovrebbe siglare il proprio personalissimo patto col Diavolo e cominciare a proporre alcuni tecnici pronti a insediarsi sulla panchina di una squadra reduce da una stagione disastrosa. Stando a quanto appreso dalle prime indiscrezioni raccolte da Il Corriere della Sera, l’allenatore in cima alla wish list dell’ex attaccante biancoceleste sarebbe Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna fresco vincitore della Coppa Italia proprio a Roma contro il Milan di Conceicao.

La stagione in corso potrebbe rappresentare quella della consacrazione per un Mister che ha raggiunto quattro finali in carriera – due in Conference League e Coppa Italia con la Fiorentina, in aggiunta a quella disputata e vinta alla guida del Bologna – e il cui Curriculum sarebbe ben presente sulle scrivanie del quarto piano di Casa Milan.

Igli Tare sarebbe chiamato a inserirsi in un contesto molto particolare, con la tifoseria rossonera che ha già annunciato una profonda contestazione nel corso del pomeriggio di sabato, prima del match contro i brianzoli. Poche ore prima, venerdì, sarà tempo di firme in sede, con l’intesa tra Milan e Tare formalizzata con una stretta di mano.