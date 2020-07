Tare: “Lazio del futuro? Ci sarà Immobile. David Silva? Non ho sentito…” TARE LAZIO DAVID SILVA - Il ds laziale: "Vogliamo portare la Lazio sempre più in alto. Silva? So che vuole fare un'altra esperienza" TARE LAZIO DAVID SILVA – Anche Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Brescia. Tanti gli argomenti toccati dal dirigente biancocelsete. Uno su tutti David Silva. Ma anche la Lazio del futuro. Ecco le sue parole. Sulla squadra del futuro: “Senza dubbio verrà costruita intorno a Immobile la Lazio del futuro, ha anche un contratto lungo. Lui è un tassello importante per questa squadra, questa società. La festa che gli hanno fatto i compagni dopo la partita di Verona ne è la dimostrazione, ha fatto una stagione eccezionale, ma tutta la squadra ha giocato per portarlo a questo punto”. TARE LAZIO DAVID SILVA – Su Immobile: “Non è solo il marchio Immobile, ma anche il marchio Lazio. Dobbiamo continuare con la nostra strategia, per portare sempre più in alto i biancocelesti”. Su David Silva: “David Silva? Non ho sentito la domanda… (risata, ndr). E’ un grande giocatore, so da persone o amici in comune che gli piacerebbe fare un’esperienza diversa rispetto a quella inglese, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare”. Il fantasista spagnolo ha lasciato il Manchester City dopo 10 anni con gli Sky Blues e la Lazio sembra ci stia provando. Inutile dire che sarebbe un colpo sensazionale. Resta aggiornato. Ti invieremo una mail solo per le novità Il Tuo Indirizzo Email Notizie più importanti Ho letto e accetto i Termini Condizioni

