Tare-Lazio, addio sancito da circa un anno – La lunga storia d’amore tra la Lazio ed Igli Tare sembra essere arrivata, irrimediabilmente, ai titoli di coda. Il contratto in scadenza del dirigente albanese con il club biancoceleste non verrà rinnovato a causa, soprattutto, dei rapporti molto complessi tra quest’ultimo e il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Le incomprensioni però, come riportato da “Alfredo Pedulà“, sarebbero presenti anche con il suo grande amico Claudio Lotito, con il quale vi furono forti attriti già nel corso della finestra invernale di calciomercato del 2022.

Tare-Lazio, addio sancito da circa un anno – Il suo futuro, al momento, è un enorme punto interrogativo poichè oltre alla certezza che non militerà più nelle fila dirigenziale del club Capitolino non è dato sapere quale sarà il suo prossimo incarico. Il suo sostituto, con ogni probabilità, sarà un membro interno del club biancoceleste, ovvero Angelo Fabiani; mentre non ci sono, attualmente, riscontri concreti riguardanti altri nome accostati alla Lazio come Foggia ed Accardi.

