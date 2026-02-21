Tare e il Milan, primi scricchiolii: il caso Mateta e il possibile addio

Igli Tare e il Milan sarebbero già ai ferri corti: il Direttore Sportivo albanese potrebbe lasciare a fine stagione: caso Mateta e non solo

TARE MILAN ADDIO – Un anno per convolare a nozze e pochi mesi per pronunciarsi, vicendevolmente, il possibile addio. La storia tra Igli Tare e il Milan sembrerebbe già ai titoli di coda, con il Direttore Sportivo pronto a rinunciare alla propria poltrona a causa delle tante divergenze sorte con una parte ben definita di Casa Milan. L’ex attaccante della Lazio, inizialmente sedotto e poi abbandonato, nel corso della passata stagione, proprio dall’Amministratore Delegato, Giorgio Furlani, si era aggiudicato il casting per il ruolo da D.S. dopo diversi colloqui e tanti tira e molla. Proprio quando la scelta dell’AD sembrava ricaduta su Fabio Paratici, con l’inibizione dell’ex dirigente del Tottenham che gli aveva precluso le strade di Via Aldo Rossi, la scelta definitiva dell’uomo forte di Elliott era ricaduta proprio sull’albanese. Appena sei mesi dopo, però, il rapporto sarebbe già ai minimi termini anche, e soprattutto, per il caso Mateta.

Il centravanti del Crystal Palace, nel corso della sessione invernale, sembrava a un passo dal vestire la maglia rossonera prima che i noti problemi al ginocchio complicassero un affare in dirittura d’arrivo. La trattativa per il francese, tuttavia, secondo quanto emerso da più fonti, era stata condotta direttamente dallo stesso Furlani senza l’avallo di Tare. Tanto, che il Direttore Sportivo e l’allenatore, Massimiliano Allegri, propendevano per la permanenza di Nkunku, mentre l’A.D. auspicava la cessione di quest’ultimo per riversare tutti gli sforzi economici sull’arrivo di Mateta.

Tare lontano da Via Aldo Rossi: l’eventuale uscita di Furlani per tenersi stretto il Milan; altrimenti, sarà addio

L’epilogo della vicenda non ha certamente posto Igli Tare in una posizione di forza, con le scelte di mercato ancora vincolate al volere e al potere di Giorgio Furlani tra gli uffici di Casa Milan. La situazione potrebbe essere stravolta con l’uscita di scena Elliott e il conseguente addio dell’Amministratore Delegato, ma l’eventuale conferma dell’attuale management potrebbe già sancire la separazione tra il D.S. e il Diavolo. La poltrona di Igli Tare a Casa Milan sembra già a rischio.