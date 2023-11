LIGA GIRONA – Non più solo Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid. In questa Liga 2023/2024 c’è una squadra che sta andando meglio di tutte le altre.

Stiamo parlando del Girona, che in queste prime 12 giornate del massimo campionato ha incamerato 10 vittorie, l’ultima sabato scorso in casa dell’Osasuna grazie a un netto 4-2, 1 pareggio e 1 solo ko. Dopo il pareggio alla prima giornata in casa della Real Sociedad, la squadra ha ottenuto quasi solo vittorie.

LIGA GIRONA – La squadra allenata da Michel sta facendo sognare una città di 100.000 abitanti, l’ultima della terra catalana e al confine con la Francia.

Tali risultati stanno arrivando peraltro dopo il decimo posto della passata stagione e della pesante cessione in estate del bomber Taty Castellanos alla Lazio.

La rosa ha visto l’arrivo di nuovi giocatori, tra cui l’esperto terzino Blind, ex Ajax e Bayern Monaco, Savio, Yangel Herrera – questi approdato dal Manchester City, con cui il Girona condivide la proprietà -, e soprattutto Eric Garcia e l’ucraino Artem Dovbyk, bomber della squadra con 6 gol realizzati fino a questo momento.

Senza poi dimenticare Christian Stuani, ex Reggina nonché vero e proprio idolo della tifoseria. Nella squadra spagnola da sette anni, l’attaccante uruguaiano conta ben 110 gol in 191 presenze totali.

La stagione, è ancora molto lunga, ma il 4-1-4-1 di Michel sta girando alla perfezione e confezionando risultati impronosticabili a luglio. Basti pensare che il Girona ha segnato ben 29, più di Real Madrid e Barcellona.

Mantenendo questo ritmo, nulla è vietato…

LALIGA's newly-promoted Girona FC have never won a major trophy, but Míchel might be onto something special with this squad 👏

✅ Top of LALIGA after 12 matches

✅ Scored more goals than Barcelona and Real Madrid pic.twitter.com/ShnsvHhWM6

— ESPN FC (@ESPNFC) November 8, 2023