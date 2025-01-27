Tajon Buchanan nel mirino della Fiorentina: le ultime

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Gennaio 2025 · Aggiornato il 27 Gennaio 2025

La Fiorentina ha rivolto il proprio interesse verso Tajon Buchanan, esterno canadese attualmente in forza all’Inter, a causa delle difficoltà riscontrate nell’acquisizione di Dennis Man dal Parma. La dirigenza viola sta cercando un rinforzo offensivo per ampliare le opzioni a disposizione di Raffaele Palladino e migliorare la profondità della rosa, con il canadese che rappresenta un’opzione concreta.

Inter e Fiorentina: apertura al prestito

L’Inter, pur non escludendo la possibilità di trattenere Buchanan, si è dimostrata aperta all’idea di un prestito. La Fiorentina ha già avviato i contatti per valutare la fattibilità dell’operazione, consapevole del fatto che il canadese potrebbe trovare più spazio e minuti utili nel progetto tecnico del club toscano. La formula del prestito, infatti, consentirebbe all’Inter di monitorare la crescita del giocatore, garantendo comunque al talento classe 1999 un’importante esperienza in Serie A.

Alternativa a Dennis Man

Il profilo di Tajon Buchanan è emerso come alternativa credibile a Dennis Man, obiettivo primario della Fiorentina. Le trattative con il Parma per il rumeno si sono rivelate complicate, spingendo la società viola a esplorare altre opzioni. Buchanan, grazie alla sua velocità, versatilità e capacità di coprire entrambe le fasce, rappresenta una scelta tatticamente interessante.

Un affare vantaggioso per entrambe le parti?

Se l’accordo dovesse concretizzarsi, la Fiorentina riuscirebbe a colmare un vuoto nel proprio organico senza dover ricorrere a spese eccessive, mentre l’Inter avrebbe l’opportunità di valorizzare un giocatore che al momento fatica a ritagliarsi un ruolo centrale nella formazione di Simone Inzaghi.

Conclusioni

La trattativa è ancora nelle fasi preliminari, ma l’interesse della Fiorentina per Tajon Buchanan appare concreto. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il canadese vestirà la maglia viola o se la società toscana tornerà sul mercato alla ricerca di alternative.