T.Silva, il Thiago Button del calcio: “Ho studiato da Paolo Maldini…”

Il difensore brasiliano del Fluminense, T.Silva, il quale è tornato in orbita Milan in questi ultimi mesi, ha parlato di Paolo Maldini

T. SILVA PAOLO MALDINI – Thomas Tuchel, suo ex tecnico ai tempi del Chelsea e con il quale ha avuto modo di conquistare la tanto, ambita, Champions League con la maglia dei Blues, l’aveva rinominato “Thiago Button“, in onore del film Benjamin Button. Il protagonista della pellicola era Brad Pitt, e l’allenatore inglese aveva appellato Thiago Silva in quel modo in relazione alla grande longevità che l’accompagna nel mondo del calcio. Ma quello del difensore brasiliano, classe 1984, non può essere considerato un semplice caso. A quarantuno anni, mentre le sirene del mercato invernale lo vedono intento a bussare nuovamente alle porte del Diavolo per l’ultimo, grande, giro di giostra di una grandissima carriera, l’ex centrale del Milan ha svelato i motivi della propria forma fisica e mentale:

“Nel 2009, nel momento in cui mi acquistò il club rossonero, io non potevo giocare sin da subito. Così, Carlo Ancelotti mi consigliò di guardare e prendere spunto da Paolo Maldini, leggenda del Milan e del mondo del calcio in generale. La sua attitudine, la sua grande passione e meticolosità nel lavoro e nel preparare ogni singolo allenamento, mi spinsero a decidere di prolungare la mia carriera sino ai giorni d’oggi. Paolo è stato un grandissimo esempio, non l’ho mai nascosto. Il fatto di poter giocare a grandi livelli a 41 anni è motivo di orgoglio e il soprannome “Thiago Button” mi diverte ancora molto”.

“Nel corso del mio periodo a Milanello, anche solo d’apprendimento, avevo capito quanto fosse importante essere maniacali in allenamento e dover prestare attenzione a ogni singolo dettaglio. Ho appreso che per fare una lunga carriera occorrono grandi sacrifici quotidiani. Ma tutto ha un prezzo: anche questo richiede grande pressione”, ha chiosato T.Silva.