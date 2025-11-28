Szczęsny: “Barca? Inizialmente ciò che guadagnavo era della Juve”
L’ex portiere di Juve e Roma Wojciech Szczęsny, tramite un’intervista a GQ, è tornato nuovamente sulla scelta di tornare nuovamente in campo dopo aver deciso in un primo momento di appendere guantoni e scarpini al chiodo. Di seguito uno stralcio della sua intervista riportata da TuttoMercatoWeb.
SZCZĘSNY: “RITIRO? SAREI TORNATO SOLO PER IL BARCELLONA. NEL PRIMO ANNO IN BLAUGRANA QUELLO CHE GUADAGNAVO LO RESTITUIVO ALLA JUVENTUS”
IL RITORNO IN CAMPO – “Non è che avessi perso la passione per il calcio… Semplicemente non ero entusiasta delle offerte. I club nella top ten mi hanno fatto delle proposte, ma non si trattava di aumentare il mio ingaggio. Non volevo giocare solo per soldi”.
HO GIOCATO GRATIS – “Tre giorni prima di annunciare il mio ritiro, ho anche detto a Robert Lewandowski che non volevo più giocare per nessun club a meno che non si parlasse del Barcellona. Quando mi hanno chiamato, probabilmente sapevano di potermi convincere. Ho giocato la mia prima stagione al Barcellona gratuitamente. Quello che ho ricevuto dal Barcellona è stato esattamente quello che ho dovuto restituire alla Juve per aver rescisso anticipatamente il mio contratto”.
