Svezia, Potter nuovo C.T. per la speranza Mondiale: ufficiale

Anthony Ferrara · Pubblicato il 20 Ottobre 2025 · Aggiornato il 20 Ottobre 2025

Graham Potter, ex allenatore del Chelsea, tra le altre, è il nuovo C.T. della Svezia: la rincorsa al Mondiale americano riparte da lui

SVEZIA NUOVO C.T. POTTER – Un punto nelle prime quattro partite di qualificazione al prossimo Mondiale in USA, Canada e Messico, in programma nell’estate 2026. Zero gol segnati negli ultimi tre match, nel doppio impegno contro il Kosovo e contro la Svizzera: troppo poco per una Nazionale con tanti calciatori dii talenti e un attacco formidabile, composto da Viktor Gyokeres e Isak. La Svezia, dunque, dopo l’esonero di Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Milan licenziato a causa degli ultimi deludenti risultati, ha optato per un nuovo C.T. per la rincorsa al sogno di partecipare alla prossima rassegna iridata del 2026. Una “vecchia conoscenza” del calcio svedese, nonché tecnico rinomato in Europa per le esperienze in Premier League, in club come il West Ham, il Brighton e, soprattutto, il Chelsea. Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione scandinava ha annunciato l’ingaggio di Graham Potter, tecnico sulla lista degli svincolati.

In passato, il nuovo Commissario Tecnico ha già avuto modo di allenare l’Ostersunds FK, club svedese con il quale ha raggiunto notevoli successi e partecipato alle edizioni delle Coppe Europee. L’esperienza maturata dal 2011 al 2018 ha consacrato le capacità manageriale di Graham Potter a livello internazionale, fino alle avventure con le diverse formazioni di Premier. Le speranze della Svezia di rispondere “presente” nel sorteggio per i Campionati del Mondo passano dal nuovo progetto del Mister cinquantenne, con i gialloblu costretti a rincorrere risultati positivi in serie nel proprio gruppo di qualificazione per raggiungere gli spareggi del prossimo mese di marzo. E proprio da questi risultati passerà il futuro dello stesso Potter alla guida della Svezia, come comunicato dalla Federazione.

L’accordo con l’allenatore verrebbe dunque prorogato nel caso in cui la Nazionale dovesse raggiungere la qualificazione al Mondiale: il nuovo corso di Gyokeres e compagni passa dalla sagacia tattica di Potter.