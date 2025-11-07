Suzuki alla prova del Milan: 90 minuti per divenire il post Maignan

Anthony Ferrara · Pubblicato il 7 Novembre 2025 · Aggiornato il 7 Novembre 2025

Zion Suzuki, estremo difensore del Parma, sarebbe sulla lista del Milan per il post Maignan: il giapponese atteso da una grande prova

SUZUKI MILAN POST MAIGNAN – Ci sono serate da cerchiare in rosso sul proprio calendario, di quelle in cui indossare i panni del protagonista potrebbe aprire scenari per il futuro. Nel caso di Zion Suzuki, estremo difensore del Parma, quel momento tanto atteso potrebbe già giungere nella serata di domani. Al Tardini, il portiere giapponese affronterà quello che potrebbe divenire il proprio futuro: il Milan. Il Diavolo, infatti, aveva già puntato i propri radar sul classe 2002 nel corso dell’estate appena conclusa, in ragione di una cessione di Mike Maignan che, poi, non si è concretizzata a causa del mancato accordo con il Chelsea.

Parma-Milan tra presente e probabile futuro: fari puntati su Suzuki

Ma i mesi trascorrono inesorabili e, di conseguenza, la scadenza contrattuale del portierone e capitano francese si avvicina. In fondo, il 30 giugno 2026 è tutt’altro che distante e così la dirigenza rossonera potrebbe accelerare nella ricerca del sostituto già nel corso della sessione invernale. Ragion per cui, il principale candidato per il post Mike, Suzuki, si giocherà tutte le proprie carte del futuro già nella serata di domani.

Approdato a Parma nell’estate 2024 dai belgi del Sint-Truiden per 8 milioni di euro, in una sola stagione il valore di mercato del ventitreenne è praticamente triplicato. Tanto, che il parma potrebbe rispedire al mittente offerte inferiori ai 25 milioni di euro, anche in ragione del 10% sulla futura rivendita da destinare all’ex club del giapponese.

Nonostante l’inizio complicato di stagione da parte dei ducali, Suzuki avrebbe trovato il modo di convincere gli scouting rossoneri a puntare sulla propria sicurezza e affidabilità tra i pali. E proprio domani, il classe 2002 incrocerà i guantoni da portiere con quello che potrebbe materializzarsi quale proprio futuro a Milanello.