Mercato Napoli: la dirigenza azzurra, identificata in Giovanni Manna, avrebbe puntato le situazioni Pinamonti e Laurienté del Sassuolo

Dopo la retrocessione certificata dalla sconfitta interna contro il Cagliari, il Sassuolo deve fare i conti con una stagione fallimentare e, soprattutto, con il mercato in uscita. Diverse situazioni potrebbero diventare scottanti per la dirigenza neroverde, con il club che potrebbe essere costretto a cedere i propri calciatori dalle qualità più elevate anche in relazione a ingaggi molto pesanti da sostenere per la Serie B. Le situazioni più spinose riguardano il reparto offensivo, con i vari Berardi, Laurienté e Pinamonti al passo d’addio, a cifre nettamente inferiori rispetto quelle già messe in preventivo dal club neroverde nel corso della stagione. Il Napoli, in particolare, andrebbe a caccia di occasioni provenienti dal mercato degli emiliani per completare il roster offensivo a disposizione del nuovo tecnico cui sarà affidato il nuovo progetto sportivo 2024/2025.

Stando a quanto confermato da AreaNapoli.it, Giovanni Manna, Direttore Sportivo dei partenopei già operativo in vista dell’immediato futuro, potrebbe richiedere informazioni a Carnevali per Laurienté e Pinamonti. Le sedici reti messe a segno dal tandem offensivo, undici delle quali realizzate dal centravanti, il cui profilo interesserebbe da tempo anche alla Lazio, non sono state sufficienti per evitare lo spettro di una retrocessione divenuta realtà. Stando a quanto appreso, gli onerosi ingaggi percepiti dai due calciatori striderebbero con la realtà di un campionato cadetto da affrontare nel corso della prossima annata. In particolare, Manna avrebbe nel mirino l’esterno numero 45, profilo già ampiamente sondato ai tempi della Juventus, negli scorsi mesi. Il Supermerket Sassuolo potrebbe essere costretto a mettere in vendita i propri elementi più rappresentativi: ghiotte occasioni di mercato per le varie big di Serie A.

