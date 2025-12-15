Supercoppa italiana, semifinali a Riad: date, orari e tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Dicembre 2025

La Supercoppa entra nel vivo

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. La Supercoppa italiana torna protagonista con il format a quattro squadre e accende i riflettori su Riad, sede delle semifinali dell’edizione 2025. In campo le protagoniste della scorsa stagione: Napoli, campione d’Italia, Inter, seconda in campionato, Milan e Bologna, finaliste di Coppa Italia.

Napoli-Milan apre il programma

La prima semifinale si giocherà mercoledì 18 dicembre alle ore 20.00 e metterà di fronte Napoli e Milan. Una sfida di grande richiamo, trasmessa in esclusiva su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it, con telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Il prepartita inizierà alle ore 19, accompagnando il pubblico verso uno degli incroci più attesi.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Bologna-Inter, ambizioni a confronto

Giovedì 19 dicembre, sempre alle ore 20.00, sarà la volta di Bologna-Inter. Da una parte l’entusiasmo rossoblù, dall’altra l’esperienza nerazzurra, in una semifinale che promette equilibrio e intensità. Anche in questo caso diretta esclusiva su Italia 1 e Sportmediaset.it, con la stessa coppia in telecronaca.

Finale e regolamento

Le vincenti delle semifinali si affronteranno lunedì 22 dicembre alle ore 20.00, sempre sui canali Mediaset. Il regolamento prevede gare secche: in caso di parità al termine dei 90 minuti, niente tempi supplementari, ma calci di rigore immediati.

Le conferenze della vigilia

Alla vigilia spazio alle parole degli allenatori: Massimiliano Allegri e Antonio Conte per Napoli-Milan, Vincenzo Italiano e Cristian Chivu per Bologna-Inter, tutti in diretta streaming su Sportmediaset.it. La Supercoppa italiana è pronta a regalare spettacolo.