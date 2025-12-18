Supercoppa Italiana, Napoli-Milan: probabili formazioni e diretta tv

Napoli-Milan, semifinale dal peso specifico elevato

La Supercoppa Italiana entra nel vivo con una semifinale di grande richiamo. Napoli e Milan si affrontano a Riad alle ore 20.00 italiane, entrambe reduci da un turno di campionato poco brillante. La sfida rappresenta un banco di prova importante, non solo per il trofeo, ma anche per ritrovare certezze tecniche e morali.

Le scelte di Conte e Allegri

Antonio Conte dovrebbe affidarsi al 3-4-3, puntando sull’equilibrio difensivo e sulla qualità in mezzo al campo. In porta spazio a Milinkovic-Savic, con Beukema, Rrahmani e Buongiorno a comporre la linea arretrata. Sulle corsie agiranno Di Lorenzo e Spinazzola, mentre in mezzo toccherà a McTominay e Lobotka. Davanti, tridente formato da Neres, Højlund e Lang.

Dall’altra parte Massimiliano Allegri prepara un Milan a tre in difesa. Maignan guiderà il reparto arretrato con Tomori, De Winter e Pavlovic. A centrocampo spazio a Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot e Bartesaghi, mentre in attacco la coppia sarà composta da Leão e Pulisic.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Lang. All. Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leão, Pulisic. All. Allegri.

Dove vedere Napoli-Milan in tv e streaming

La semifinale di Supercoppa Italiana sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1. Disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di Serie A.