Supercoppa Italiana, Inzaghi: “Juventus con grandi qualità. Siamo pronti”

Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste alla vigilia della finale

Supercoppa Inzaghi Juventus – La Lazio, domani pomeriggio, affronterà la Juventus nella finale di Supercoppa italiana. Un appuntamento importante per i biancocelesti, che possono mettere a segno il primo obiettivo stagionale. Il tecnico Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match di domani. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb:

In caso di vittoria, si darebbe un segnale importante al campionato?

“La partita di domani è differente rispetto al campionato. In 90-120 minuti si gioca un trofeo stagionale, il primo. Sarà una gara dove non dovremo commettere errori, si affrontano due squadre che possono far male in ogni momento”.

E’ il momento giusto per giocare questa finale?

“Siamo in un ottimo momento dopo otto vittorie in campionato, abbiamo certezze, la squadra si conosce. In tre anni e mezzo è la quarta finale, il momento è ottimo e vediamo cosa succederà”.

Se la Juve decidesse di schierare i 3 davanti.

“Indipendentemente dai due o dai tre, incontriamo una squadra con grande qualità. Abbiamo preparato ogni evenienza in questi giorni. Coi ragazzi mi sono raccomandato di fare una gara concentrata. Il campionato ci ha dato insegnamenti importanti, abbiamo preso un gol in superiorità numerica. La Juventus ha dimostrato però di poter segnare comunque con qualità”.

Cosa si aspetta dalla Lazio?

“Una finale è speciale, i ragazzi la stanno preparando bene. Ho visto concentrazione, compattezza, unione di spirito. Chiederò questo oggi ai ragazzi come ho fatto ieri e lo farò anche domani. Sulla carta la Juventus ha più potenzialità di noi ma sul campo abbiamo già dimostrato di potercela giocare”.

Supercoppa Inzaghi Juventus – Questa è la gara più importante della sua carriera da allenatore?

“Ogni partita è importante, ho un gruppo straordinario che mi ha seguito dal primo giorno, ho giocatori straordinari. Con me c’è Lulic, uno di quelli che dal primo giorno mi ha seguito in tutto e per tutto. E’ la quarta finale in tre anni e mezzo. La gara più importante? La finale di Coppa Italia, la Supercoppa col gol di Murgia, l’ultima per andare in Champions con l’Inter. La squadra ha più certezze della prima Supercoppa contro la Juventus, arriva ora che stiamo facendo tutti benissimo. Domani vogliamo continuare la striscia ma servirà qualcosa di straordinario”.1

Il segreto della Lazio terza in classifica.

“Il terzo posto è meritato, i ragazzi hanno fatto qualcosa di importante, credendo nel lavoro proposto giornalmente. I ragazzi sanno chi affronteranno: la Juventus ha vinto otto Scudetti, ha perso una volta sola in ventitré gare e speriamo nella partita perfetta”.