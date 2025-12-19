Supercoppa Italiana, Bologna-Inter: formazioni e diretta tv

Bologna-Inter, match che vale la finale

La Supercoppa Italiana entra nel vivo con la seconda semifinale tra Bologna e Inter, sfida decisiva per raggiungere il Napoli nell’atto conclusivo di lunedì. Al centro del palcoscenico due squadre con identità diverse ma la stessa ambizione. Da una parte l’organizzazione e l’intensità del Bologna, dall’altra l’esperienza e la qualità dell’Inter, chiamata a confermare il proprio status anche in una competizione secca.

Le scelte di Italiano

Vincenzo Italiano dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1, puntando su equilibrio e ritmo. In porta spazio a Federico Ravaglia, con Emil Holm, Heggem, Jhon Lucumí e Juan Miranda a comporre la linea difensiva. In mediana Nikola Moro e Tommaso Pobega, mentre sulla trequarti agiranno Federico Bernardeschi, Jens Odgaard e Rowe, a supporto dell’unica punta Santiago Castro. Un Bologna pronto a giocarsela senza timori.

Inter, Chivu non cambia filosofia

Cristian Chivu conferma il 3-5-2. Tra i pali Yann Sommer, difesa con Yann Bisseck, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni. Sulle corsie Luis Henrique e Federico Dimarco, in mezzo Nicolò Barella, Piotr Zielinski e Henrikh Mkhitaryan. Davanti, la coppia Marcus Thuram e Lautaro Martinez, riferimento tecnico ed emotivo dei nerazzurri.

Bologna-Inter, probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

Dove vedere Bologna-Inter in tv

Bologna-Inter, in programma venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 20:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity e Sportmediaset. Una notte che promette spettacolo e tensione fino all’ultimo minuto.