Supercoppa Italiana 2025, tutto su calendario, sede e diretta TV

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 8 Dicembre 2025

Supercoppa Italiana 2025, la formula e le quattro protagoniste

La Supercoppa Italiana 2025 conferma il format a Final Four inaugurato due stagioni fa. In corsa ci sono quattro squadre di primo piano: il napoli campione d’Italia, il bologna vincitore della Coppa Italia, l’inter seconda nell’ultima serie a e il milan, finalista perdente della coppa nazionale.

La formula è chiara. Il Napoli sfida il Milan nella prima semifinale, mentre il Bologna affronta l’Inter nell’altro incrocio. Previsti tempi supplementari e rigori in caso di parità.

Date, orari e programmazione televisiva

Il calendario si sviluppa in quattro giorni, con tutte le gare alle 22.00 italiane.

Il 18 dicembre si gioca Napoli–Milan, il 19 dicembre tocca a Bologna–Inter. La finale è fissata per domenica 22 dicembre.

L’intera competizione è trasmessa da Mediaset: una semifinale e la finale su Canale 5, possibilità di collocare l’altra su Canale 20. Per chi preferisce lo streaming, la scelta è Mediaset Infinity o sportmediaset.it.

Dove si gioca la Supercoppa Italiana

Anche l’edizione 2025 si disputa in Arabia Saudita, a Riad, nello Stadio dell’Università Re Sa’ud, casa dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Un impianto moderno da oltre 26mila posti che torna a ospitare la competizione dopo il successo del Milan di Sergio Conceicao nella scorsa stagione.

Albo d’oro e curiosità

La Supercoppa Italiana, nata nel 1989, ha visto trionfare più di tutti la juventus con nove titoli, seguita dall’Inter con otto. L’edizione 2025 promette equilibrio, qualità e un trofeo che può orientare la stagione di tutte le partecipanti.